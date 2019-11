“Lui lavora e lei…” Beccati! Ora Nilufar e Giordano di UeD non possono più negare

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Sono stati entrambi grandi protagonisti di ‘Uomini e Donne’ ed ex fidanzati, ma adesso sembra ci sia qualcosa in più. Stiamo parlando diAddati eMazzocchi. Nell’ultimo periodo i due sono stati visti spesso insieme, ad esempio in una serata di karaoke. Ora i due sono stati beccati a Roma. Più precisamente è stata un’accanita fan a fotografarli e ad inviare lo scatto al blog ‘Isa&Chia’. Si trovavano fuori da un hotel della Capitale e, mentre lui posava per alcune foto in abiti eleganti, l’ex dolce metà lo osservava molto attentamente mostrando non poco interesse. E l’ammiratrice ha anche rilasciato un suo commento personale. (Continua dopo la foto) “Li ho visti insieme fuori da un lussuoso hotel, lui stava scattando e lei lo osservava. La Addati non sembrava lì per lavoro, infatti era in ciabatte. Lei sembrava o ...

Antonio98854326 : @matteosalvinimi Dove lavora questo signore mi sembra di averlo visto a Catandre' in Olanda in una casa di soli u… - EroeSemantico : Per bilanciare il fatto che lui ne lavora due e viene pagato per 10. - SeleneColangelo : @Sandrino40 @LuisaPistini @FPaffy @gualtierieurope @GiorgiaMeloni Se non fosse chiaro intendo che la gratuità va ap… -