Le tenebre di Bibbiano | uno speciale nel prime di La7 con Enrico Mentana

(Di mercoledì 27 novembre 2019)torna neltime di La7 con un'inchiesta realizzata dal Tg La7: si intitola Lediloin onda questa sera, mercoledì 27 novembre, alle 21.15 e condotto dal direttore del Tg con l'intenzione di chiarire i passaggi più oscuri di questa storia tra minori, assistenti sociali, genitori e potenziali tali divenuta più uno slogan politico che un racconto di cronaca.Ledi, unoneldi La7 conpubblicato su TVBlog.it 27 novembre 2019 11:55.

