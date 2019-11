Insigne il capitano con la fascia… ortopedica

Gazzetta : Insigne capitano poco coraggioso : Ieri Ancelotti lo ha difeso in conferenza, spiegando che ci ha provato, ma il gomito infortunato nella gara con il Milan gli dà fastidio. Eppure l’assenza di Insigne pesa, non tanto per questioni di gioco, ma per il morale, come scrive la Gazzetta dello Sport. Insigne ha dimostrato di avere poco coraggio abbandonando la squadra nel momento del bisogno ed è chiaro che questo peserà alla resa dei conti per sapere quale sarà il suo futuro nel ...

CorMez : Insigne resta a casa. Il capitano non sarà al fianco della squadra : Lorenzo Insigne non parte per Liverpool. Non accompagnerà la squadra di cui è capitano in una trasferta complicata e importantissima. Neppure in tribuna o in panchina. Il comunicato del club spiega che il capitano si è allenato con il gruppo e poi non ha partecipato alla partitella finale per il dolore al gomito. “Per evitare ulteriori problemi, il capitano sarà lasciato a Napoli”. Scrive il CorMez: “Certo che in un momento ...

Sconcerti : “Insigne non è un capitano - non ha il carisma” : Nel bene e nel male Lorenzo Insigne continua a far parlare di te. Il capitano del Napoli è stato preso di mira dai tifosi a seguito dell’ammutinamento della squadra e anche delle deludenti prestazioni in campionato. Anche Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, non ci è andato leggero con l’attaccante azzurro questo pomeriggio a TMW radio “Insigne non é un capitano, non ha il carisma. Deve essere chi ha più ...

Lorenzo Insigne in un tweet della UEFA che invita a descrivere il capitano azzurro : La UEFA celebra il capitano azzurro Lorenzo Insigne attraverso un twwet sul proprio profilo ufficiale. Insigne è ritratto con la mano sul petto, appena sotto il simbolo della squadra della sua città, con la quale ha un rapporto di croce e delizia. Il tweet Completa la frase… Lorenzo #Insigne è ______________#UCL #Napoli @Lor_Insigne @sscnapoli pic.twitter.com/4yg0MTh46a — La UEFA (@UEFAcom_it) November 17, 2019 PER LEGGERE ...

Napoli - Insigne potrebbe perdere la fascia di capitano : Napoli, Insigne potrebbe perdere la fascia di capitano Napoli Insigne capitano| Il cielo su Castel Volturno è nero: ciò che è accaduto nel post partita di Napoli-Salisburgo ha rotto gli equilibri. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che a capo dell’ammutinamento c’era anche Lorenzo Insigne. Il giocatore azzurro, numero 24, rischia di perdere il posto di capitano: lo rivela il quotidiano di Milano PER LEGGERE TUTTE LE ...

Gazzetta : l’ammutinamento potrebbe costare la fascia di capitano ad Insigne : Che Insigne fosse stato tra i primi e i più accesi a portare avanti l’ammutinamento è un fatto che riportano in molti, ma questo potrebbe avere delle conseguenze peggiori per lui che per gli altri compagni secondo la Gazzetta dello Sport. Tra le pieghe del racconto della mattinata di ieri a Castel Volturno infatti il quotidiano sportivo spiega che l’insubordinazione potrebbe costargli la fascia da capitano “Il primo a varcare il cancello ...

Insigne è finalmente diventato il capitano del Napoli : Il primo indizio risale a Salisburgo. Lorenzo Insigne andò in panchina, per la seconda volta consecutiva in Champions. Entrò in campo e segnò il gol decisivo. Ricordiamo tutti la sua esultanza. Un’esultanza che parve essere la svolta della stagione del Napoli. Questo pensiero si è poi rivelato un’illusione. Da allora, il Napoli ha collezionato due pareggi (Spal e Atalanta) e una sconfitta (Roma). Ma la svolta invece c’è stata ...

Insigne parla da capitano : “Tutti abbiamo dato un grosso contributo dalla panchina. Testa alla trasferta di domenica” : Il capitano azzurro ha concesso alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine di Salisburgo-Napoli. Insigne ha risposto in merito alla sua prestazione ed ai recenti screzi, risolti, con Carlo Ancelotti. E’ questa la riposta di un grande campione? “Ho accettato la panchina con serenità, ero tranquillo. Per vincere queste gare c’è bisogno di tutti, anche Llorente ed Elmas hanno dato il loro contributo. Questo è ...

Insigne ancora fuori. Per Ancelotti - il capitano non è fondamentale : Gli indizi non sono tre. Ma stavolta ne bastano due per fare una prova: tribuna col Genk e panchina col Salisburgo in una partita fondamentale per il cammino in Champions. Senza dimenticare tutto il corredo di dichiarazioni. Per Carlo Ancelotti, Lorenzo Insigne non è un giocatore fondamentale in questo Napoli. capitano sì ma non sul campo. Magari questo Napoli non ha giocatori intoccabili. È la sua forza. Ad eccezione di Koulibaly. La panchina ...

Dispiace dirlo ma Insigne è un non capitano : Davvero uno spettacolo difficile da descrivere, quello visto allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il Napoli è sembrato contemporaneamente più cose, ma soprattutto inefficace, disorientato, frustrato e sfiduciato. Non tutti gli uomini della squadra in realtà trasmettono questa sensazione, ma in alcuni si intravede una rassegnazione che per certi versi è inaccettabile. Il Napoli oggi ha il migliore portiere italiano (e nel complesso il miglior trio ...

Malcuit : “Insigne è il nostro capitano. Ancelotti decide chi gioca e va sempre bene” : Il terzino del Napoli, Kévin Malcuit, ha parlato al microfono di Sky Sport rispondendo ad una domanda su Lorenzo Insigne “È il nostro capitano, è importante torni a trasmetterci la sua gioia. Abbiamo bisogno di appoggiarci a lui, questo è il suo ruolo” Sul mister? “È lui che decide, quello che decide per la squadra va bene. Con Ancelotti ho un ottimo rapporto, va tutto alla grande. Lui sceglie il meglio per la squadra e poi, ...

CorSport : Insigne c’é. Domani il capitano sarà titolare a Torino : Il turno di panchina per richiamare all’ordine Lorenzo Insigne ha sortito i suoi effetti. Il Corriere dello Sport scrive che Insigne è stato perdonato e che Domani, contro il Torino, sarà sicuramente in campo da titolare. Salvo imprevisti, naturalmente, che però non dovrebbero esserci. Lorenzo c’è. titolare: come in un certo senso aveva fatto capire Ancelotti a Genk. Caso chiuso, verrebbe da dire, salvo sorprese. Salvo stravolgimenti che non ...