Fiorello è dimagrito | l’hanno notato tutti a Viva RaiPlay Merito di ‘questa’ dieta che

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 novembre 2019)diè stato subito un successo. Dopo una pausa dal piccolo schermo per dedicarsi esclusivamente alla radio, il conduttore e showman siciliano è tornato in tv con uno show “only web” di cui è mattatore e che va in live streaming sudalle 20.35 circa ogni mercoledì, giovedì e venerdì per un totale di 18 puntate. Il programma è stato scritto dacon Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia e Andrea Boin, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio, per la regia di Piergiorgio Camilli. Le anteprime sono andate in onda nell’access prime time di Rai 1 come ‘assaggio’ della portata principale e, tanto per dare qualche numero, la puntata d’esordio ha ottenuto su Rai 1 ben 6.532.000 spettatori e il 25,1% di share.Gli ospiti di, scrive Tv Blog, tendono a essere sempre una sorpresa, ma il cast fisso comprende il Mollica puppit, il maestro ...

zazoomblog : Fiorello dimagrito: dieta particolare per il conduttore di Viva RaiPlay - #Fiorello #dimagrito: #dieta -