Di Lorenzo | “Siamo consapevoli di avere la forza per rialzarci”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Ieri, in conferenza stampa, accanto a Carlo Ancelotti era seduto anche Giovanni Di. Il difensore arrivato in estate ha parlato del suo straordinario percorso e anche della partita di questa sera contro il Liverpool. “Stiamo facendo bene, abbiamo la possibilità di passare il turno e dunque di raggiungere il primo obiettivo. Siamo sereni, anche se ci dispiace aver lasciato tanti punti per strada in campionato. Ma siamodilaper rialzarci. E io non vedo l’ora che cominci la partita”. C’è ancora tanto da fare, ha dichiarato Di. E senza distrarsi. Prima, però, ci sarà da uscire dal tunnel di risultati che non arrivano e dalla crisi che ha attanagliato il Napoli dopo l’ammutinamento del 5 novembre scorso. Il difensore ha detto: “Sono felice di quello che sto facendo, ma so che non è mai troppo. E mi addolora questa situazione dalla quale il Napoli ...

sscnapoli : ?? #DiLorenzo “Siamo carichi e concentrati, vogliamo la qualificazione” ???? - felicedicorsa : @lorenzo_serio Ma davvero ? Qua siamo messi propio male! #nutellabiscuits - napolista : #DiLorenzo: “Siamo consapevoli di avere la forza per rialzarci” Il difensore del #Napoli in conferenza stampa: “Mi… -