Fonte : romadailynews

(Di martedì 26 novembre 2019) CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE E’ AVVENTUO TRA LA CASSIA BIS E L’AURELIA, PIU AVANTI CODE ANCHE PER LAVORI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOR CERVARA AL RACCORDO LUNGHE CODE PER INCICENTE SULLA TANGENZIALE TRA IL BIVIO PER LA A24 E VIALE DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO E TRA LARCO PASSAMONTI E VIALE CASTRENE VERSO SAN GIOVANNI POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA AURELIA IN PROSSIMITÀ DI LARGO TOMMASO PERASSI VERSO IL RACCORDO, UN ALTRO INCIDENTE SULLA TUSCOLANA TRA VIA DI TOR VERGATA E VIA DI CAMPONO VERSO LA CAPITALE DALLE 9 ALLE 13 POSSIBILI DISAGI ALPER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI MONTE CITORIO, NELL’AREA TRA VIA DELLA COLONNA ANTONINA ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 26-11-2019 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 09:20 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - romamobilita : Traffico su su Portuense, tra largo Volontari del Sangue-Roma e via Quirino Majorana / via Grimaldi -