Pezzi Unici | Terza Puntata | Chiusa La Bottega di Vanni!

Pezzi Unici - trama 3ª puntata : la polizia appone i sigilli al negozio di Bandinelli : Prosegue con successo su Rai 1 la programmazione domenicale della nuova fiction Pezzi Unici che ha come protagonisti Sergio Castellitto, Giorgio Panariello e Irene Ferri. Dagli spoiler della terza puntata che andrà in onda il 1° dicembre si apprende che le attenzioni saranno rivolte innanzitutto su uno degli allievi più problematici di Vanni Bandinelli. Si tratta di Lapo che, oltre a rendersi protagonista di una furiosa reazione verso un giovane ...

Pezzi Unici : un racconto duro e privo di comfort zone : Pezzi Unici Rai 1 sta esplorando un’altra strada, che porta il suo universo seriale in una direzione sconosciuta, perchè respingente: Pezzi Unici, la nuova fiction con Sergio Castellitto in onda ogni domenica, non ha nulla di quella familiarità tipica dell’azienda pubblica, non ha nulla di rassicurante, e per questo spiazza. Pezzi Unici: rabbia e inquietudine calati in un contesto affascinante Anche con I Bastardi di Pizzofalcone era ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 24 novembre : per Pezzi Unici 4.6 milioni di telespettatori : La fiction di Rai1 Pezzi unici vince il prime time del 24 novembre con 4 milioni 614mila telespettatori e uno share del 20.2%, che sale al 32% tra i telespettatori della Toscana. Ascolti tv prime time Su Canale5 La Caccia – Monteperdido è stato seguito da 2 milioni 250mila telespettatori (10.13%). Su Rai2 Che Tempo che fa + Il Tavolo ha ottenuto 2 milioni 103mila spettatori e uno share del 9.0%, secondo miglior risultato stagionale. Il ...

Pezzi Unici - Anticipazioni 1° dicembre : la terza puntata della Serie TV Fiction con Sergio Castellitto : Torna lunedì 1° dicembre con il terzo appuntamento la Fiction di Rai 1 con Sergio Castellitto. Scopriamo le Trame Ufficiali degli episodi 5 e 6.

Fiction Pezzi Unici - anticipazioni terza puntata di domenica 1° dicembre : domenica 1° dicembre 2019 va in onda la terza puntata della Fiction PEZZI UNICI, ecco anticipazioni e trama dei due episodi che compongono il terzo appuntamento: Nel primo episodio che vedremo domenica prossima, Lapo perde il controllo e si infuria con alcuni clienti della bottega, rischiando così una denuncia che potrebbe diventare per lui un problema non da poco (visti i precedenti che ha); il giovane deve anche affrontare il ritorno di sua ...

Ascolti TV | Domenica 24 novembre 2019. Pezzi Unici (20.2%) doppia La Caccia – Monteperdido (10.1%). Fazio 9.4%-8.2% - Le Iene 12.5%. Settimana Ventura 4.4% : Sergio Castellitto e Giorgio Panariello Su Rai1 Pezzi Unici ha conquistato 4.614.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Canale 5 La Caccia – Monteperdido ha raccolto davanti al video 2.250.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.369.000 spettatori (9.4%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla l’8.2% con 1.617.000 spettatori. Su Italia 1 Le Iene Show ha ...

Pezzi Unici - anticipazioni dell'1 dicembre : Bandinelli ascolta una discussione di Elia : Pezzi Unici, la fiction che vede come protagonista Sergio Castellitto, ritornerà in onda su Rai1 con la terza puntata domenica 1 dicembre 2019, come sempre in prima serata a partire dalle ore 21:20 circa. Le anticipazioni di questo nuovo episodio svelano che Vanni Bandinelli ascoltando una litigata tra Elia e Lapo scoprirà per caso che i ragazzi hanno un segreto. Infine il ritorno della madre di Lapo metterà a dura prova il ragazzo. Pezzi Unici, ...

Pezzi Unici - anticipazioni terza puntata : Lapo turbato e Vanni in difficoltà : Pezzi unici, cosa succede nella terza puntata? Entrano nel vivo le storie dei protagonisti di Pezzi unici, la nuova fiction di RaiUno. Vanni sta prendendo sempre più confidenza con i suoi ragazzi ed è convinto che loro non siano estranei alla morte di suo figlio Lorenzo. L’artigiano sta cercando di recuperare il rapporto con sua […] L'articolo Pezzi unici, anticipazioni terza puntata: Lapo turbato e Vanni in difficoltà proviene da ...

Pezzi Unici : anticipazioni terza puntata di domenica 1 dicembre 2019 : Sergio Castellitto Sei prime serate, dirette da Cinzia TH Torrini ed ambientate a Firenze, riportano Sergio Castellitto alla fiction. E’ lui il protagonista principale di Pezzi Unici, una coproduzione Rai Fiction – Indiana Production, in collaborazione con Cassiopea Film Production, che racconterà la sua indagine sulla morte del figlio ma mostrerà anche il mondo dell’artigianato toscano. A seguire tutte le anticipazioni, ...

Pezzi Unici/ Anticipazioni 24 novembre : tutti i dubbi su Erica : Pezzi Unici, Anticipazioni del 24 novembre 2019, in prima Tv su Rai 1. Vanni riuscirà a mettere fine a tutti i dubbi nati sulla 'pecora nera' Erica?

Pezzi Unici - spoiler 1° dicembre : Chiara vuole lasciare Vanni - Lapo ritrova la madre : Pezzi Unici, la serie tv con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello sta registrando ottimi ascolti dopo il debutto in televisione. Gli spoiler della terza puntata in onda il 1° dicembre 2019, rivelano che Vanni Bandinelli scoprirà che sua moglie Chiara vuole lasciarlo, mentre Lapo riceverà la visita della madre, con un passato molto turbolento alle spalle. Arriva la madre di Lapo, Chiara vuole la separazione Continua il successo della serie tv ...

Pezzi UNICI/ Anticipazioni 24 novembre : una giovane designer e... : PEZZI UNICI, Anticipazioni del 24 novembre 2019, in prima Tv su Rai 1. Una giovane designer prova a convincere Vanni a collaborare, ma...