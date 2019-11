Niente più blocchi su Huawei P30 Pro EMUI 10 con l’aggiornamento 10 0 0 173

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 26 novembre 2019) Potreste aver ricevuto, o stare per ricevere, sul vostroP30 Pro no brand Italia un nuovo aggiornamento, che farà da eco a quello che solo qualche settimana fa aveva decretato l'arrivo a bordo del top di gamma di10 basata su Android 10. Il pacchetto è contrassegnato dal numero build 10.0.0.173(C431E19R2P5), ed ha un peso di 150MB (le segnalazioni sui gruppi tematici presenti su Facebook non lasciano spazio ad altre interpretazioni). Si tratta di un upgrade che, se fossimo in voi, non ci lasceremmo proprio scappare, in quanto chiamato a risolvere il blocco momentaneo del sistema che tendeva a sopraggiungere a determinate condizioni (proprio come riportato all'interno del changelog). Il registro delle modifiche non aggiunge altro a riguardo, a riprova del fatto che l'aggiornamento 10.0.0.173(C431E19R2P5) sia stato appositamente concepito per far sì che gli utenti del ...

