Agricoltura | Regione Lombardia stanzia 3 mln contro cimice asiatica

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) Milano, 26 nov. (Adnkronos) - La, nell'ambito del Piano di sviluppo rurale, ha approvato unomento da 3 milioni di euro rivolto alle aziende agricole lombarde per la prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico. Nello specifico saranno finanziati investimenti c

marsilverii : RT @Luisaoluisa: La trasformazione digitale nell'agroalimentare: @Arter_ER studia le buone pratiche di altre regioni europee - ilquotidianoweb : Buone notizie per gli agricoltori calabresi, in arrivo finanziamenti per tre milioni di euro - ACiavula : Dalla Regione Calabria 3 milioni di euro per cooperazione e ricerca in agricoltura - Ciavula: -