Uno scialle | ma non copre tutto Michela Coppa | la ex letterina di una bellezza letale

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 25 novembre 2019) Si è fatta conoscere per la prima volta dal pubblico televisivo grazie alla sue esperienza come ‘’ nel programma di Gerry Scotti, ‘Passaparola’. Stiamo parlando della bellissima, che attualmente è conduttrice di ‘Accademia in Alice’ e di ‘in Cucina’ in radio. Ma la donna non è solo attiva in ambito televisivo.ha infatti ladi più di 700 mila follower sul suo profilo ufficiale Instagram e soltanto qualche ora fa ha meravigliato tutti i suoi fan con uno scatto strabiliante. L’immagine ha inevitabilmente scatenato tante fantasie nei suoi ammiratori, visto che lo sguardo e la posa dellaè alquanto sensuale e provocante.La presentatrice tv si è infatti immortalata mentre è seduta su una poltrona presente sul terrazzo di un albergo. Lei si gode appieno il panorama, ma ciò che ha catturato l’attenzione è il fatto di essere ...

MariaRosaMarga3 : RT @azzurroneve: Ti voglio bene. Tre parole. Importanti Sentirle è un balsamo. Sentirlo questo bene. Questo affetto. Sentirlo come uno sci… - AgenziaOpinione : DALZOCCHIO (LEGA) * violenza di genere: « IL 25 NOVEMBRE UNO SCIALLE ROSSO A SOSTEGNO DELLE DONNE NELLA GIORNATA MO… -