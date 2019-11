Smartphone Dual SIM | i migliori da comprare per il Black Fiday

In arrivo uno Smartphone OnePlus dual-mode 5G - Huawei Nova 6 5G - Huawei Nova 5Z e Xiaomi TV 5 : Liu Zuohu, fondatore e CEO di OnePlus , ha svelato che entro la fine del 2019 il produttore lancerà uno smartphone dotato di tecnologia dual-mode 5G L'articolo In arrivo uno smartphone OnePlus dual-mode 5G, Huawei Nova 6 5G, Huawei Nova 5Z e Xiaomi TV 5 proviene da TuttoAndroid.

