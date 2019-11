Life Beyond è il nuovo nome del misterioso MMO sci-fi Project C

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 25 novembre 2019) Darewise Entertainment ha da poco annunciato che il suo MMO sci-fi precedentemente conosciuto comeC ha cambiato, ora si chiama infatti.Il gioco viene descritto come una combinazione fra Eve Online, un action in terza persona ed una immersive sim. I giocatori si troveranno ad esplorare unpianeta diCorvus, in cui costruiranno una nuova società, oltre a compiere scelte individuali e collettive che avranno ripercussioni sull'intero gioco.vanterà il cross-play su PC, Xbox One e PS4, se siete curiosi di seguito potete guardare un filmato che vi dà un piccolo assaggio di quello che offre il gioco.Leggi altro...

