I ragazzi di Greta e le sardine | prove d' intesa contro il Black Friday

Sardine - l'appello dei ragazzi di Greta Thunberg : «Il 29 in piazza insieme» : I ragazzi di Greta strizzano un occhio alle movimento delle ?Sardine?: «In piazza insieme». I giovani italiani di Fridays For Future, che lottano contro il...

Greta Thunberg - ma chi è questa ragazzina? Perché negarle il Nobel è stato un gesto pietoso : Ci mancava che le dessero anche il premio Nobel. Non bastava che avesse messo sottosopra mezza Europa, che migliaia di giovani fossero scesi in piazza per renderle onore, felici di saltare la scuola con la benedizione, qui in Italia, del nostro ministro dell' Istruzione Fioramonti e che sia stata ri

Greta e FFF - ovvero il mondo salvato dai ragazzini : Quante se ne sono dette e lette su Greta Thunberg, su questo affollatissimo Fridays for Future. Greta e i Fridays for Future: ovvero il mondo salvato dai ragazzini.L’aveva capito bene Elsa Morante che aveva scritto un libro (pubblicato nel fatidico 1968) sui ragazzini che avrebbero salvato il mondo. La Morante aveva capito che loro, i ragazzini, erano i veri rivoluzionari, che il rischio più pericoloso era quello di “diventare ...

Clima - Raggi : “Quella di Greta Thunberg una rivoluzione importantissima. Dobbiamo supportare i ragazzi che affrontano questa sfida” : ”Sono convinta che anche Greta Thunberg che gira il mondo parlando in modo semplice di cose complesse ai suoi coetanei sia una rivoluzione importantissima. Penso che tutti dovremmo supportare questi ragazzi che stanno affrontando una sfida più grande di loro ma che è comunque la sfida per tutti noi nei prossimi anni”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha partecipato questa mattina in Campidoglio alla presentazione del ...

Le parole di Greta e perché i ragazzi imparano più tra di loro che dagli adulti : La cultura digitale separa, come mai prima, gli adulti dai giovani. Il che contribuisce alle incomprensioni tra genitori e figli sui temi ambientali

"Greta? Una ragazzina con le palle! A noi donne si perdona meno il fallimento" : “Ho sempre avuto un buon rapporto con il tempo”. E, infatti, Federica Pellegrini arriva puntualissima: tuta fucsia e t-shirt bianca, occhiali da sole variopinti, caschetto biondo e viso pulito. “Piacere, Federica” si presenta. Quasi non fosse la campionessa che siamo abituati a conoscere, quasi fosse semplicemente una donna di 31 anni e ancora una valigia piena di sogni.Perché la più grande duecentometrista ...

“Greta ha le palle” - migliaia di ragazzi marciano a Roma : Il Friday for future nella capitale è stato un serpentone colorato e variegato, dai vegani ai comunisti duri e puri, ma in maggior parte giovanissimi senza particolare coloritura politica. Parlando con alcuni di loro si scopre una generale ammirazione per la coetanea svedese Greta Thunberg, la dispo