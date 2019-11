Con l’app 1984 Cam i vostri video sembreranno realizzati 30 anni fa in VHS

Il premier Conte rifà l’appartamento a Palazzo Chigi : spesi quasi 23mila euro : Gabriele Laganà Giuseppe Conte ha fatto ristrutturare il suo appartamento a Palazzo Chigi che ora conta di porta blindata, antifurto e cabina con effetto massaggiante Il premier Giuseppe Conte è decisamente ottimista sul futuro del suo governo. Così fiducioso che la litigiosa maggioranza giallorossa possa durare a lungo che avrebbe deciso di ristrutturare l’appartamento al terzo piano di Palazzo Chigi. La notizia, riportata da Il ...

L'app DinDonDan mostra le chiese vicine a voi e gli orari delle messe e delle Confessioni : DinDonDan è un'applicazione realizzata da quattro studenti universitari milanesi che permette di trovare le chiese cattoliche nei dintorni per partecipare alle messe al di fuori della propria parrocchia. L'app consente di trovare facilmente le chiese in base alla posizione rilevata dal GPS e offre la possibilità di visualizzare gli orari delle messe, gli orari di apertura e delle confessioni.

Myfoody - cresce l'app Contro gli sprechi alimentari : in 6 mesi salvati 250mila prodotti in scadenza : Myfoody, startup italiana che nel 2015 ha dato vita all'omonima app pensata per combattere gli sprechi alimentari, ha annunciato ottimi risultati per i primi 6 mesi del 2019, con 250.000 prodotti in scadenza che altrimenti sarebbero stati gettati. Un traguardo importante, riconosciuto anche da Federdistribuzione, che ha premiato Myfoody come "miglior soluzione in Italia per la GDO per contrastare il problema degli sprechi

L'app di Gmail apre alla posta elettronica dinamica : il rollout è partito - ma Con lentezza : Nel marzo scorso Google annunciava la posta elettronica dinamica all'interno di Gmail desktop per fornire più interattività all'interno delle mail

L'app Tempo metereologico informa sulle Condizioni meteo Con un'interfaccia particolare : Tempo metereologico è un'applicazione che fornisce informazioni sul meteo nella posizione attuale e nel mondo aggiornate ogni 30 minuti con previsioni del Tempo fino a sette giorni. L'app offre la possibilità di ricevere avvisi personalizzabili in merito a quando uscire con l'ombrello, il cappotto oppure in caso di temperature particolarmente alte o basse.

Fatevi un selfie dal satellite Con Spelfie - l'app per gli eventi di massa : L'evoluzione tecnologica del selfie si chiama Spelfie e invece di affidarsi allo smartphone sfrutta la rete satellitare di Airbus. BBC spiega che la nuova app Spelfie (per Android e iOS) – da space selfie – consente a chi vuole organizzare un evento di poter godere di uno scatto dall'alto. Il sistema di notifica segnala a tutti i partecipanti il momento e il luogo esatto del passaggio satellitare; a quel punto chi è presente sul luogo può

Atletica - domenica 24 novembre torna l'appuntamento Con l'Asics Firenze Marathon : oltre 9000 gli iscritti : Il numero degli iscritti al momento ha superato le 9000 unità, che conferma la 42,195 chilometri del capoluogo toscano come la seconda più partecipata d'Italia nel 2019 torna puntuale la Asics Firenze Marathon, domenica 24 novembre. L'edizione numero 36, dopo le innovazioni dell'anno scorso, è quella delle conferme. La gara targata World Athletics Bronze Label mantiene invariato il percorso ad anello, tutto ambientato in città, che tocca i

L'app Lettore musicale offre tutte le funzionalità tipiche Con un'interfaccia raffinata e un editor audio : Lettore musicale è un'applicazione che permette di ascoltare la musica presente nel dispositivo mobile Android con tutte le funzioni tipiche dei comuni lettori audio. L'app punta su un'interfaccia di tipo classico con un design pulito e raffinato che offre la possibilità di riprodurre i brani per album, artista, playlist o cartella e ordinare gli elenchi di canzoni per nome del brano, durata, album o artista.

La Convenzione ONU su infanzia e adolescenza compie 30 anni : "L'approvazione fu una grande Conquista sociale" : La Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza compie oggi 30 anni. "La sua approvazione è stato un momento storico nonché una grande conquista sociale che ha garantito maggiori tutele a milioni di giovani in tutto il mondo". E' questo il commento della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) rilasciato in occasione dell'anniversario. "Dopo tre decenni possiamo dire che il nostro Paese ha rispettato e messo in

L'app Find the distance Consente di trovare la distanza fra due luoghi qualsiasi sul pianeta : Find the distance è un'applicazione che permette di trovare la distanza fra due luoghi qualsiasi sul pianeta inserendo le rispettive coordinate geografiche oppure selezionando due città fra le quelle presenti. Grazie alla geolocalizzazione l'app consente inoltre si scoprire la distanza fra la posizione dell'utente e una qualsiasi città o luogo, come il polo nord, il monte everest, le piramidi egizie ecc.

L'app Digiuno Intermittente permette di perdere peso rapidamente senza Contare le calorie : Digiuno Intermittente è un'applicazione che aiuta l'utente a perdere peso rapidamente attraverso dei cicli di Digiuno monitorato che permettono all'organismo di accelerare il metabolismo e bruciare le riserve di grasso corporeo. L'app include vari programmi di Digiuno guidati adatti a principianti ed esperti, uomini e donne.

Problemi per l'app Banca Intesa Sanpaolo Con Huawei P8 Lite e non solo : una prima soluzione : Da un po' di giorni a questa parta si registrano Problemi per l'app Banca Intesa Sanpaolo per un numero ragguardevole di clienti dell'istituto finanziario. Non si tratta di un disservizio diffuso alla totalità dell'utenza ma che riguarda nello specifico i possessori di un smartphone Huawei datato come il P8 Lite nella sua versione del 2017. Cerchiamo di capire quale sia la tipologia di bug riscontrata e pure quale possa essere una

Manovra - Conte : "Voglio ridurre ancora di più le tasse - come quelle sulle auto aziendali". Di Maio : "Accolgo l'appello" : "Sto lavorando con il ministro dell'Economia Gualtieri perché voglio ridurre ancora di più le tasse, come ad esempio quella sulle auto aziendali. Faccio un appello ai gruppi parlamentari di maggioranza a collaborare con il governo, perché tutti ci si impegni a raggiungere questo risultato". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con il Corriere della Sera nel giorno degli emendamenti in Commissione alla legge di

Google ci tiene al vostro aiuto e aggiorna ancora l'app Crowdsource Con alcune novità : Si aggiorna ancora Crowdsource, l'app studiata da Google per offrire agli utenti la possibilità di aiutare il colosso di Mountain View a migliorare i suoi prodotti