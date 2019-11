Si apre una voragine in autostrada per il maltempo | auto la evita per un soffio FOTO

Maltempo - si apre una voragine sull’autostrada : una vettura in transito l’ha evitata per un soffio : Una voragine di una decina di metri si e’ aperta questa sera sull’autostrada A21 Torino – Piacenza, tra Asti e Villanova. Un’auto in transito in quel momento e’ riuscita ad evitarla per un soffio. La polizia stradale ha bloccato il traffico. Il terreno, secondo una prima ricostruzione, e’ sprofondato a causa della pioggia incessante che da giorni si sta abbattendo su tutto il Piemonte. L'articolo Maltempo, si ...

"Su ogni banco c'è una targhetta col vostro nome", ci avvisa la docente. Guardiamo le targhe davanti a noi: nessuno si è seduto al suo posto. Abbiamo iniziato malissimo il corso per mettere un po' di ordine nella nostra vita. Decluttering, si chiama: una disciplina nata in America che insegna a liberarsi e disfarsi degli ingombri (clutter, in inglese), a partire dalla propria casa: vestiti, oggetti, mobili, foto. A portarla alla ribalta mondiale ...

Il voto degli iscritti M5s sconfessa la linea Di Maio sulle Regionali e apre una nuova crepa nel governo dopo i casi Mes e Ilva. Bonaccini: "Così si apre la strada alla Lega"

Superata la sosta per le Nazionali, torna finalmente in campo la Serie A. Giunti ormai a fine novembre ogni club ha potuto tirare il proprio bilancio e tracciare i prossimi obiettivi in base all'andamento di questo inizio stagione. Gli anticipi del sabato regalano agli appassionati subito delle sfide al cardiopalma, si riparte subito con tre big match: Atalanta-Juventus (ore 15.00), Milan-Napoli (ore 18.00) e Torino-Inter (ore 20.45)

"Mia madre mi ha chiamato alle 3.30 di notte, dicendomi che qualcosa aveva fatto scattare l'allarme dell'auto". È il racconto di un uomo che nel Dakota del Nord, in Canada, ha trovato un enorme orso all'interno della macchina. "Aveva combinato un bel po' di guai. Era alla ricerca di cibo. Capita sempre più spesso che quando sta per arrivare l'inverno gli orsi si avvicinino agli uomini".

La Uefa ha annunciato l'apertura di un procedimento disciplinare in merito alla gara fra Romania e Svezia, giocata venerdì scorso per le qualificazioni a Euro2020, che é stata interrotta per alcuni minuti dall'arbitro italiano Orsato per gli ululati di stampo razzista da parte dei tifosi di casa all'indirizzo di un giocatore avversario, Alexander Isak, che era entrato in campo al 33′ della ripresa.

Un lavoro di squadra perfetto, che ha coinvolto telescopi spaziali e sulla Terra nonché centinaia di ricercatori in tutto il mondo, ha permesso di registrare, per la prima volta in assoluto, fotoni di altissima energia emessi da un lampo di raggi gamma, o GRB, il risultato di una potentissima esplosione cosmica, registrato il 14 gennaio 2019. A captare questi fotoni, che hanno raggiunto energie dell'ordine del teraelettronvolt, ovvero migliaia ...

La buona idea da parte delle attiviste di Non una di meno di aprire le pagine social del movimento alle motivazioni individuali circa la partecipazione alla manifestazione romana del 23 novembre, in occasione della ricorrenza del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sta diventando un boomerang. L'hashtag #DICCIANCHETUILTUOPERCHÉ racconta le decine di ottimi motivi che le donne di ogni età, provenienza, condizione ...

Mara Venier a Domenica In: "Sono disperata! Il mio cuore è di Venezia" Si è aperta con una confessione di Mara Venier, la puntata odierna di Domenica In: "Sono disperata! Io vivo a Roma, è vero, ma il mio cuore è di Venezia". Non si poteva ignorare quello che è successo (e sta succedendo) lì, in quella città unica al mondo, forte e fragile allo stesso tempo. In collegamento con il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ...

Ricorso dei commissari contro l'azienda. La numero uno Morselli: «Presi in giro i salvatori della Patria»

Adriano è tornato a fare Celentano, evviva, hurrà: Twitter ribolle, il pubblico da casa è finalmente stato accontentato. Il 'Molleggiato', a 81 anni, si è ripreso il palco cantando e ballando. La seconda puntata […]

La Commissione Ue ha aperto una procedura di infrazione contro Londra dopo che il governo inglese ha deciso di non nominare un commissario. Intanto il candidato francese Breton ha superato l'audizione all'Europarlamento, bocciato (per ora)?l'ungherese Varhelyi

Ci sono stati dei grandi colpi di scena nelle puntate della serie tv Una Vita che sono state trasmesse in Spagna verso la fine dello scorso marzo 2019, e che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese. Le anticipazioni svelano che nonostante il pubblico italiano assisterà ad un salto temporale di ben dieci anni, Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) continuerà ad avere occhi soltanto per Telmo Martinez (Daniel Tatay). La cugina ...

Ancora violenza, spari e morte a Roma. Una nuova rapina in una tabaccheria, in zona Romanina, a due passi da Cinecittà. Due banditi hanno fatto irruzione in un bar, ne è seguita una sparatoria: morto uno dei due rapinatori. Sul posto è scattato subito l'intervento dei poliziotti del commissariato di