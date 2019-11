P amministrazione | in primavera tornano i concorsi

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 24 novembre 2019) "A gennaio partira' una sperimentazione importante, quella per far partecipare i cittadini alla valutazione dei servizi erogati dalla Pubblica. Mentre incomincera' una nuova stagione dipubblici, per colmare i buchi negli organici che si sono aperti anche per Quota 100". Questi gli obiettivi per i prossimi mesi fissati dalla ministra per la Pubblica, Fabiana Dadone (M5s) che spiega che la valutazione non sara' espressa con un voto in numeri. "Il nostro obiettivo non e' mettere sotto pressione i dipendenti pubblici, o assecondare la tentazione di punirli - dice -. Ma avere uno strumento in piu' per migliorare il servizio" e "i cittadini potranno esprimere il loro giudizio spiegando cosa ha funzionato bene e cosa no". Quanto ai, non fornisce ancora le cifre ma "resta ferma la volonta' mia e del governo di aprire la nuova fase ...

