Luigi Di Maio | Domenico De Masi | Vuole tornare da Salvini | ma lui e il M5s

Non è l'Arena - anticipazioni 24 novembre : intervista a Luigi Di Maio : Domenica 24 novembre, dalle ore 20:35 su La7, andrà in onda una nuova puntata di 'Non è l'Arena', talk politico condotto dal giornalista Massimo Giletti. Come accade quasi ogni settimana, il segmento iniziale sarà dedicato all'intervista politica; questa settimana toccherà a Luigi Di Maio, il capo politico del Movimento 5 Stelle e attuale Ministro degli Esteri. Tra i temi della discussione vi sarà la stabilità del governo e la situazione interna ...

Luigi Di Maio : “In Emilia-Romagna andiamo da soli - ma facciamo un contratto fino al 2023” : Luigi Di Maio ha rilanciato l'idea di firmare un contratto di governo con gli alleati: ""Vogliamo un governo che duri tre anni ed è per questo che vogliamo rafforzarlo con un contratto che dica ai cittadini cosa e quando si farà". Franceschini frena: "Lasciamo perdere i contratti, che per natura sono accordi tra controparti, garantiti da un notaio. Qui siamo alleati, non avversari".Continua a leggere

GianLuigi Paragone - il grande sconfitto nel M5s dopo l'incontro Grillo-Di Maio : ora che fa? : Nel M5s è subito tempo di bilanci, dopo l'incontro tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio a Roma, in cui di fatto il primo ha commissariato il secondo, pur confermandone il ruolo di capo politico. Il punto è che il comico ha detto chiaro e tondo che tornerà al centro del M5s, punto primo del suo programma

Alfonso Bonafede - anche lui inchioda Luigi Di Maio : "Siamo sicuri che un capo ci serva?" : Periodo nerissimo per Luigi Di Maio, contro il quale dopo il "sì" della piattaforma Rousseau circa il fatto che il M5s debba presentarsi alle regionali in Emilia Romagna e Calabria si è scatenata, ancor più veemente, l'opposizione interna. A siglare una vacua "pax" ci ha pensato Beppe Grillo, che do

Luigi Di Maio - pizzino a Beppe Grillo prima del faccia a faccia : "Dopo di me c'è solo Alessandro Di Battista" : Pace fatta, almeno in apparenza, tra Luigi Di Maio e Beppe Grillo. L'incontro a Roma in hotel è finito con una tregua armata, spacciata dai diretti interessati come tregua a tutto tondo. Il comico, per esempio, dice: "Il capo politico è Luigi Di Maio, non rompete i co***". Messaggio rivolto al sempr

M5S : attivisti a Di Maio - 'Luigi non ci abbandonare' : Rosolini (Siracusa), 23 nov. (Adnkronos) - "Luigi non ci abbandonare". Così alcuni attivisti del M5S al leader del movimento al suo arrivo al Comune di Rosolini (Siracusa) dove sta incontrando i sindaci di Rosolini e di Noto per parlare dei danni del maltempo dei giorni scorsi. Molte persone lo hann

Lorenzo Fioramonti contro Luigi Di Maio : "Basta pensare a Salvini - ecco cos'è il M5s" : Lorenzo Fioramonti il ministro della Pubblica Istruzione boccia le ultime azioni politiche di Luigi Di Maio e lo fa in una intervista alla Stampa in edicola sabato 23 novembre. Il neo ministri, che in molti paragonano al nuovo Toninelli viste le sue numerose gaffe, dopo il voto della piattaforma Rou

Luigi Di Maio e Beppe Grillo - l'incontro : "Va sostenuto non sostituito. Nuovo contratto di governo col Pd" : Luigi Di Maio e Beppe Grillo dopo le tensioni sul voto per le regionali si sono incontrati questa mattina 23 novembre a Roma. I due - si legge in una nota - hanno discusso a lungo del Nuovo corso governativo del M5S: "Non possiamo essere gli stessi di prima, dobbiamo guardare avanti con grande entus

Alessandro Sallusti : "Luigi Di Maio rischia di prendere il 6% in Emilia Romagna - non è più recuperabile" : Alessandro Sallusti, ospite venerdì sera 22 novembre da Lilli Gruber ad Otto e Mezzo, ha fatto una spietata disanima sul futuro politico di Luigi Di Maio: "Le comunità politiche le tieni assieme o con grande carisma o se sei un vincente. Di Maio rischia di prendere in Emilia Romagna il 6%, non è più

Luigi Di Maio - la telefonata per "implorare perdono" a Beppe Grillo (infuriato) : "Vediamoci - ti spiego tutto" : Beppe Grillo è infuriato con Luigi Di Maio e tra i Cinque stelle c'è chi pensa a un colpo di scena: "Facciamo refresh sulla pagina del blog ogni dieci secondi per vedere se arriva la bomba". Perché questo è il clima. Per questo Di Maio ha provato a disinnescare l'ordigno: "Beppe, ora parlo io, vogli

Luigi Di Maio punta a tornare con Salvini. Conferme : un suo movimento locale per regale voti alla Lega : Si torna sempre dove si è stati bene. E la tentazione di Luigi Di Maio, accortosi di aver trovato di peggio con il Pd, è fortissima. Il ministro degli Esteri spera infatti di ricongiungersi con l'ex (alleato) Matteo Salvini e per farlo ha già iniziato a sondare il terreno. Il capo politico dei Cinqu

Luigi Di Maio - rivolta dei dirigenti del Mise contro l'ex ministro. Roba mai vista : "Qui è tutto paralizzato" : Infuria la rivolta dei dipendenti del Mise (ministero dello sviluppo economico) contro la cattiva gestione dell'ex titolare del dicastero, Luigi Di Maio. Il ministero, deputato a risolvere le crisi aziendali - tra cui spiccano le scottanti emergenze Ilva ed Alitalia-, sta dimostrando un'inefficienza

Luigi Di Maio - l'attacco di Lombardi : "Il capo politico è fallito - ora su Rousseau decidiamo con chi allearci" : E' stato un "fallimento", bisogna prenderne atto. Luigi Di Maio in primis. "Usiamo Rousseau per davvero, non come scudo dietro cui nascondersi", tuona Roberta Lombardi in un durissimo post su Facebook in cui peraltro chiede che siano gli attivisti di Emilia Romagna e Calabria a decidere se il M5s de

M5S a pezzi - Dessì a Di Maio : “Luigi - basta. Stiamo fallendo” : Duro j'accuse del senatore M5S Emanuele Dessì. Il parlamentare, all'indomani del voto su Rousseau che ha sconfessato la linea del capo politico Di Maio sulle regionali in Emilia Romagna e Calabria, si rivolge direttamente al leader pentastellato. "Luigi, ora basta", scrive su Facebook Dessì. "Arriva sempre il momento, per ognuno di noi, di guardarsi allo specchio e ammettere che nonostante gli enormi sforzi fatti, il grande lavoro prodotto, ...