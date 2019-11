Domenica In | Vanessa Incontrada in lacrime Gigi D' Alessio | «Sembra di essere a C' è posta

Domenica In - anche Vanessa Incontrada in lacrime. Gigi D’Alessio : “Sembra di essere a ‘C’è posta per te'” : Momenti di grande commozione a Domenica In. Ospiti in studio c’erano Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada che non sono riusciti a trattenere la commozione parlando dei loro genitori. Prima è stata l’attrice italo-spagnola, che ha raccontato: “Vivo in Italia da tantissimo tempo, ma sono comunque una latina. Sono spagnola e, anche se non mi manca troppo Barcellona, ho tanta nostalgia della mia casa e della mia famiglia. Sono ...

Domenica In - le lacrime di Mara Venier : con Vanessa Incontrada e la mamma di Nadia Toffa : Mara Venier si commuove fino alle lacrime e Vanessa Incontrada le corre in soccorso. È successo oggi a ‘Domenica In’, dove Mara ha ospitato Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada per il lancio del loro nuovo show ’20 anni che siamo italiani’, in onda da venerdì 29 novembre su Rai1. Ed è stato proprio il cantautore e conduttore napoletano, parlando della canzone scritta per la madre scomparsa (”La prima ...

Vanessa Incontrada a Domenica In - il pianto disperato per la madre : "Condividiamo moccio e lacrime" : Subito un momento toccante di televisione a Domenica In, il seguitissimo programma Domenicale condotto da Mara Venier su Rai 1. La prima intervista era con Vanessa Incontrada, bellezza dolce e gentile, la quale ha raccontato le recenti vicende che la hanno riguardata, il cosiddetto body-shaming. Con

Imma Tataranni non va in onda - prima Domenica senza Vanessa Scalera : tutto pronto per la seconda stagione : Imma Tataranni non va in onda oggi, 3 novembre, e non solo oggi. Questa è la prima di una lunga serie di serate senza l'amata protagonista della fiction Rai1 rivelazione di questo inizio stagione. La mitica Vanessa Scalera ha saputo togliersi di dosso la coltre di drama che da sempre contraddistingue la sua carriera, dando vita ad un personaggio amaro e divertente allo stesso tempo. L'eccentrica Imma Tataranni non deve chiedere mai. Non lo fa ...

Domenica In – Ottava puntata del 3 novembre 2019 – Vanessa Scalera - Massimo Boldi - Alberto Urso tra gli ospiti. Fiorello a sorpresa. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Ottava puntata del 3 novembre 2019 – Vanessa Scalera, Massimo Boldi, ...