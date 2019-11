Disastro nel savonese | crolla un ponte sulla A6 Savona-Torino | e' emergenza

Maltempo Lampedusa - il Sindaco : “Nel porto Disastro annunciato” : “Da anni chiedo di potere smaltire quel relitto e mi viene negato di farlo. La procura di Agrigento lo ha affidato all’Agenzia delle dogane che non ha provveduto. Adesso è successo il disastro”. Lo dice il Sindaco di Lampedusa e Linosa (Ag), Toto’ Martello, dopo che, stanotte, una delle imbarcazioni usate dai migranti si e’ capovolta, a causa di una mareggiata, ed ha provocato lo sversamento di gasolio. ...

Verstappen in trionfo - Disastro Vettel-Leclerc nel finale : Il trionfo di Max Verstappen e il Disastro della Ferrari con l'autoscontro tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Due facce estremamente diverse del Gran Premio del Brasile che disegnano piu' in generale l'andamento di una stagione che per la Rossa rischia di chiudersi con l'amaro in bocca e tanti interrogativi. Il giovane olandese della Red Bull domina la gara dall'inizio alla fine, mentre i due ferraristi rovinano tutto buttandosi fuori a ...

VIDEO incidente Vettel-Leclerc - Disastro Ferrari nel GP Brasile F1 2019 : battaglia folle e doppio ritiro : Clamoroso incidente tra le due Ferrari a cinque giri dal termine del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1. Sebastian Vettel e Charles Leclerc stavano lottando per il quarto posto alle spalle di Max Verstappen e Lewis Hamilton, il monegasco ha superato il compagno di squadra alla prima chicane ma poi sul rettilineo successivo il tedesco ha cercato il controsorpasso. Proprio in quel momento i due piloti si sono toccati tra loro e i ...

Allerta Meteo - nel weekend arriva un altro terribile Ciclone Mediterraneo : ecco le MAPPE che prospettano un Disastro : Maltempo senza tregua sull’Italia che nel weekend verrà colpita da un altro Ciclone Mediterraneo di violenza analoga a quello che ha già devastato molte Regioni nella giornata di Martedì 12 e Mercoledì 13. Le ultime MAPPE sono terribili, previsioni che vorremmo non si avverassero mai. La nuova tempesta risalirà il mar Tirreno tra Sabato pomeriggio e Domenica sera, sprofondando fino a 990hPa di bassa pressione e alimentando fenomeni ...

Andrea Manfredi - morto nel Disastro aereo in Indonesia : la famiglia denuncia la Boeing : Andrea Manfredi, 26enne di Massa (Massa Carrara), è morto nel disastro aereo del Boeing 737 in Indonesia il 29 ottobre 2018 insieme ad altre 188 persone. I suoi familiari hanno sporto denuncia al tribunale di Chicago contro la Boeing poiché i due piloti non sarebbero stati correttamente addestrati all'utilizzo di un nuovo software di volo.Continua a leggere

Maltempo Sicilia : Disastro nel Ragusano - approvata dichiarazione dello stato di calamità : La Giunta comunale di Pozzallo ha approvato la dichiarazione dello stato di calamità relativa alla richiesta di risarcimento dei danni causati dal Maltempo lo scorso 25 ottobre. Le intense precipitazioni “hanno messo a dura prova la tenuta delle strutture pubbliche e private della città che complessivamente ha retto in modo accettabile per il grande impegno profusi dal personale di Protezione civile, dagli operai e dai tecnici del Comune, ...

Maltempo - Disastrosa alluvione in Sicilia nella notte : il terreno si apre a Ispica - evacuati e dispersi [FOTO e VIDEO] : Situazione drammatica per il Maltempo in Sicilia: i temporali auto-rigeneranti che in serata hanno colpito il sud/est dell’isola hanno provocato un disastro al confine tra le province di Ragusa e Siracusa. L’area più colpita è stata quella di Ispica, Modica, Pozzallo e Noto, nel cuore del Barocco Siciliano. A Cava Mortella (Ispica) si è aperta un’enorme voragine nel terreno e centinaia di persone sono evacuate. Sempre a Ispica, ...

Tokyo 2020 – Che Disastro in Giappone : il Tifone Hagibis colpisce ancora - frane e cedimenti nel percorso della prova su strada di ciclismo : Il tigone Hagibis devasta il percorso della prova in linea su strada delle Olimpiadi di Tokyo 2020 Il Tifone Hagibis continua a fare disastri, coinvolgendo il mondo dello sport: dopo aver costretto gli organizzatori dei Mondiali di Rugby 2019 a cancellare diverse partite e gli organizzatori del Gp del Giappone di Formula 1 ad annullare qualsiasi attività in pista nel sabato di qualifiche, adesso si fionda sul mondo del ciclismo ...

Accadde oggi : nel 1963 il Disastro del Vajont - una delle più grandi tragedie italiane : E’ giorno di lutto oggi a Longarone, nel bellunese. Sono passati 56 anni dal terribile disastro del Vajont, una delle pagine più nere della storia italiana. I morti furono 1917. Fu la più grande catastrofe naturale dal dopoguerra nel nostro Paese. Nel pomeriggio, al cimitero monumentale di Fortogna dove riposano gran parte delle vittime, si terrà la cerimonia ufficiale alla presenza del ministro bellunese per i Rapporti con il Parlamento ...