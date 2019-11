Crolla viadotto sull' A6 nel Savonese Cedimento per una frana | Toti | «Segnalata un' auto

Maltempo - Crolla viadotto sulla Torino-Savona : DIRETTA : Nubifragi nel Savonese dove è esondato un rio. Interrotta la A10 in due tratti per smottamenti. Nel capoluogo veneto atteso nuovo picco di marea di 130 centimetri. Timori per la piena del Po, annullata la maratona a Torino. Allagamenti e frane a Matera e in Calabria

Maltempo - Crolla tratto di viadotto sulla A6<br>Una donna dispersa nell'alessandrino : Il Maltempo continua a causare danni in Italia da Nord a Sud. sulla A6 Torino-Savona è crollato un tratto di viadotto, circa una trentina di metri di autostrada tra l'innesto con la A10 e Altare in direzione Torino. Si tratta della cosiddetta Autostrada dei Fiori che è gestita dal Gruppo Gavio. I Vigili del Fuoco sono sul posto e da una prima verifica sembra che non ci siano persone coinvolte nel crollo. La A5 è stata ovviamente interrotta ...

