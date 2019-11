Quel pasticciaccio brutto in quel di Bruxelles

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 23 novembre 2019) Fumata nera da palazzo Chigi. Il vertice di maggioranza convocato di primo mattino venerdì non ha partorito alcun accordo sulla vischiosa questione dell’atteggiamento italiano in merito alla riforma del Mes, acronimo italiano per meccanismo europeo di stabilità (l’acronimo inglese è Esm), detto anche Fondo Salva-Stati. Nelle dichiarazioni post vertice emerge che si è discusso approfonditamente ma si sono manifestate valutazioni differenti. Intanto si avvicina il giorno dell’audizione del ministro Gualtieri, uno dei sostenitori della riforma, presso la Commissione Finanze del Senato e poi Conte riferirà al parlamento il 10 dicembre, quando probabilmente le opposizioni chiederanno di mettere al voto le loro risoluzioni. In effetti le scadenze internazionali premono. L’Eurogruppo è fissato per il 4 dicembre e il vertice dei ...

