Nora Amile di La Pupa e il Secchione | racconto choc | «Volevo suicidarmi»

Fonte : attualitavip.myblog

(Di sabato 23 novembre 2019) “Tra le pupe avevo il ruolo della svampita, ma in realtà non sono così”, parlare, showgirl diventata popolare con la sua partecipazione al reality “Lae il”, nella prima edizione condotta da Enrico Papi e Federica Panicucci. Il suo personaggio era molto lontano da lei: “Ho un diploma da attrice e ho studiato con il metodo Stanislavskij – ha fatto sapere a “Novella2000” – Parlo quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo e arabo. E sono una donna abbastanza colta” Col passare del tempo però, prigioniera del personaggio, ha avuto un crollo emotivo che nel 2011 ha messo a rischio la sua vita: “Ho avuto una crisi d’identità e(…) Tutti mi associavano solo ed esclusivamente alla “” e ho tentato il suicidio”. Per fortuna il suo intento non è riuscito: “Quando sono venuti in soccorso mi hanno portato in una clinica psichiatrica, ...

