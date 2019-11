Nathaly Caldonazzo | Andrea Ippoliti risponde alle accuse E svela dei retroscena su

Andrea Ippoliti chiede scusa a Nathaly Caldonazzo : “Non lo meritava” : Temptation Island Vip, Nathaly Caldonazzo: arrivano le scuse di Andrea Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Vip di Alessia Marcuzzi. E in questa occasione i due si sono lasciati. Difatti lui si è avvicinato alla single Zoe, andando oltre una semplice amicizia. Per tale ragione Nathaly Caldonazzo ha deciso di lasciarlo. E a distanza di quasi due mesi da questa vicenda, direttamente ...

Nathaly Caldonazzo 'indignata da Fedez. Tiziano Ferro vero artista'/ 'Senza parole..' : Nathaly Caldonazzo si scaglia contro Fedez e difende Tiziano Ferro: 'sono indignata e senza parole per quanto scritto in una vecchia canzone'.

Nathaly Caldonazzo posta una foto con Massimo Troisi : Nathaly Caldonazzo dopo la sua partecipazione ad “Temptation Island Vip” è uscita single ma non per questo ha smesso di credere nell’amore. La showgirl durante il reality ha deciso di rompere definitivamente con il fidanzato Andrea Ippoliti, adesso è libera di ripercorrere i ricordi del suo passato senza suscitare gelosie. A quanto dichiarato durante il programma, l’ex compagno non amava che la Caldonazzo ripensasse al suo amore del passato, ...

Nathaly Caldonazzo - l'amore per Massimo Troisi/ Foto "Bussò alla porta e trovai..." : Nathaly Caldonazzo e l'amore per Massimo Troisi. Lo ricorda con una Foto: "Bussò alla porta del bagno e a terra trovai...". La sorpresa dell'attore campano.

Nathaly Caldonazzo ricorda l’amore per Troisi : “E finalmente l’invito a pranzo arrivava” : L’esperienza avuta a Temptation Island non impedisce a Nathaly Caldonazzo di credere e parlare ancora di amore. L’attrice e showgirl italiana, proprio nel corso del celebre programma televisivo di Canale 5, ha messo fine alla storia che la legava ad Andrea Ippoliti. Una relazione quella con il commerciante romano contrassegnata spesso da incomprensioni e litigi e che oggi sembra essere definitivamente archiviata. E in questa ...

