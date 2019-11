Movimento 5 Stelle | Di Maio chiude a intesa col PD | ' In Emilia e Calabria corriamo soli'

Grillo blinda Di Maio : "Il capo del Movimento 5 stelle è lui - non rompete" : Beppe Grillo: "Luigi Di Maio lavora 25 ore al giorno e non può essere sostituito per nessuna ragione, anzi va sostenuto, io...

Elezioni regionali Calabria - il candidato alla presidenza del Movimento 5 Stelle è Francesco Aiello : Il Movimento 5 Stelle ha scelto il suo candidato alla presidenza della Regione Calabria: si tratta del docente universitario di politica economica Francesco Aiello. Lo stesso docente, che è anche fondatore del portale di economia Open Calabria, avrebbe chiesto qualche giorno per sciogliere la riserva e decidere se accettare la candidatura.Continua a leggere

Basta alleanze coi 5 stelle - il Pd ascolti il Movimento delle sardine : Più di ventimila votanti su Rousseau, prendendone i risultati per affidabili, hanno deciso che il M5S si presenterà alle elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria, smentendo l’indicazione di Di Maio e dei governativi.L’idea di dare una mano al Pd, non dico alleandosi, ma anche solo, con una forma di desistenza, schierandosi contro Salvini, non piace agli attivisti cinquestelle; d’altra parte si erano già ...

Paradosso Movimento 5 stelle : mai così lacerato - ma Di Maio cade sempre in piedi : La base ha deciso, il M5s correrà con proprie liste alle regionali in Emilia Romagna e Calabria. Un duro colpo a Di Maio...

Il Movimento 5 stelle dovrà correre alle elezioni in Emilia Romagna e Calabria : Il Movimento 5 stelle deve correre alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. È la 'sentenza' emessa dalla base pentastellata sulla piattaforma Rousseau. Con il 70%, il popolo dei 5 stelle si esprime a favore della presentazione di liste nelle due regioni che andranno alle urne il 26 gennaio. Un risultato a sorpresa, dopo giorni di tensioni interne con i parlamentari calabresi ed Emiliani che hanno contestato la scelta iniziale del ...

Su Rousseau va in scena il suicidio del Movimento Cinque Stelle e del governo Conte Bis : La scelta del Movimento Cinque Stelle di correre alle elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria e di farlo in solitaria è un clamoroso assist a Matteo Salvini e una minaccia più che concreta alla sopravvivenza del governo Conte Bis. Di fatto, un harakiri del Movimento, succube della narrazione di Salvini e degli umori del suo elettorato.Continua a leggere

Movimento 5 stelle - ecco la domanda su Rousseau per far saltare le candidature in Emilia e Calabria : È in corso dalle 12, e si protrarrà fino alle 20, la consultazione sulla piattaforma Rousseau degli iscritti Movimento 5 stelle, i quali decideranno se il Movimento correrà o meno alle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. È stato reso pubblico il quesito, finora un'incognita. "Il Movimen

Movimento 5 stelle - terremoto in Calabria prima del voto : si dimette il coordinatore Paolo Parentela : Con un lungo post su Facebook, il coordinatore Movimento 5 stelle della campagna elettorale in Calabria, Paolo Parentela, ha annunciato le sue dimissioni. La decisione arriva in polemica con "i vertici del Movimento che scelgono di non scegliere e deludono le migliaia di attivisti calabresi che con

Movimento 5 stelle - "la porcheria" che fa esplodere i grillini : Di Maio fa votare - loro lo massacrano : Si approfondiscono le crepe all'interno del Movimento 5 stelle. Il rebus è rappresentato dalle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. I big del Movimento, incluso Luigi Di Maio, preferirebbero la desistenza, mentre gli esponenti locali spingono per presentare la lista (anche senza

Il Movimento 5 Stelle lascerà decidere agli iscritti se presentarsi alle Elezioni Regionali : Gli iscritti al Movimento 5 Stelle saranno chiamati a decidere sulla partecipazione alle prossime Elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria, in programma il prossimo 26 gennaio: "Abbiamo consultato le persone che portano dalla prima ora sulle spalle questo Movimento, e tutti concordano che serva un momento di riflessione, di standby. Ma decidiamo insieme".Continua a leggere

Movimento 5 Stelle - lista civetta in Emilia Romagna : la rivolta contro Di Maio - festeggia Salvini : L'incontro tra Luigi Di Maio e gli esponenti M5s Emiliano-romagnoli non ha sortito gli effetti sperati dal capo politico: la fronda dei grillini, contraria alla desistenza in Regione, è sempre più agguerrita. Dalla riunione è emerso che certamente il Movimento non appoggerà il candidato Pd, Stefano

Luigi Di Maio perde i pezzi : il big del Movimento 5 Stelle che lo molla per andare con Salvini : Per Fabio Fucci, ex sindaco di Pomezia, Luigi Di Maio pensò anche a ruoli di primo piano. Ma l'ex primo cittadino, scrive il Messaggero in edicola martedì 19 novembre, è passato con la Lega di Matteo Salvini. Un cambio di casacca clamoroso. Fucci alle comunali dell'anno scorso fece di tutto per pote

Sondaggi elettorali - riprende quota il Movimento 5 Stelle mentre crolla Italia Viva : Dopo continue settimane di perdite di consensi, inverte la tendenza e recupera uno 0,4% il Movimento Cinque Stelle: i pentastellati questa settimana arrivano al 16,2%. Il partito che perde maggiormente questa settimana, invece, è Italia Viva che si ferma al 5% con un crollo di 0,6 punti percentuali rispetto alle stime di sette giorni fa. Le forze di maggioranza, ad ogni modo, risultano comunque inferiori rispetto alla coalizione di centrodestra, ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - chi sale e chi scende - su Lega e Pd - giù Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle : Gli Ultimi sondaggi politici resi noti durante la trasmissione Agorà andata in onda su Rai 3 premiano partiti che da settimane erano in discesa e penalizzano altri in salita da settimane. In particolare due sono le notizie salienti, secondo l’istituto EMG Acqua, il Pd ricomincia a salire nel gradimento degli italiani, invece scende Fratelli d’Italia. A raggiungere la maggioranza assoluta in Italia, secondo il sondaggio, è la coalizione ...