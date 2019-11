Anticipo serie A, Torino-Inter 0-3

L'risponde allo scatto della Juve col netto successo in casa granata. Su un terreno zuppo, i nerazzurri trovano il grimaldello per sbloccare la gara al 12': Vecino di testa serve Lautaro che s'invola nella difesa mal disposta. Occasione per Verdi, poi Sirigu è eccellente su Lukaku. Ma al 32' l'estremo granata non può nulla su De Vrij dimenticato sul cross di Brozovic (32') Handanovic prodigioso sul tocco ravvicinato di De Silvestri.Izzo alza di testa su corner. Al 55' Lukaku in diagonale chiude i conti.(Di sabato 23 novembre 2019)