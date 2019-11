U&D | scontro social tra Karina Cascella e Barbara De Santi | ' Ti credevo più

Spoiler U&D - Ida e Riccardo nuovo scontro : secondo la Cipollari 'non si amano più' : Ida Platano e Riccardo Guarnieri ancora protagonisti delle recenti registrazioni delle puntate di Uomini e Donne dedicate al Trono Over. La coppia è tornata in tv per parlare del ritorno di fiamma. Stando alle anticipazioni pubblicate da Il Vicolo delle News, Ida e Riccardo hanno discusso animatamente e per l’ennesima volta la Platano avrebbe accusato il suo compagno di essere poco romantico all’interno del rapporto. Sebbene Ida abbia trovato ...

U&D spoiler 4 novembre - scontro tra la Galgani e Tina : 'vedrai cosa combino' (video) : Continua il grande successo per il trono over di Uomini e Donne. Come riporta il sito ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi, anche domani il noto dating show partirà con le avventure di Gemma Galgani: diventata ormai una protagonista indiscussa del format, la direttrice di teatro continua ad appassionare i telespettatori con le proprie vicende amorose. A quanto pare, stando agli spoiler durante la puntata registrata giorni fa la ...

U&D - spoiler Over del 29 ottobre : acceso scontro tra la Platano e Incarnato : Oggi 29 ottobre, a partire dalle 14.45 su Canale 5, andrà in onda il secondo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over di Uomini e donne e dove, stando alle anticipazioni pubblicate su Witty tv e sulle pagine social del programma, vedremo un'accesa discussione tra Ida Platano e Armando Incarnato, dopo che la dama bresciana ha deciso di dare un'altra possibilità a Riccardo. Ida, accusata da Armando di averlo usato, rispedirà al mittente le ...