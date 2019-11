Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 novembre 2019) Joséè tornato a sedersi su una panchina e come al solito ha regalato momenti di ilarità in conferenza stampa. Al suo primo incontro coi giornalistiil passaggio alla panchina del Tottenham, in Premier League, l’allenatore portoghese ha preso in giro diverse volte i reporter e si è definito “mister Inter, mister Real Madrid, mister Porto. Penso che dovrei essere visto come mister Club”. L'articoloal: “Dovròla tuapartita?”. Loin conferenza stampa proviene da Il Fatto Quotidiano.

TutteLeNotizie : Mourinho al giornalista: “Dovrò vedere la tua faccia dopo ogni partita?”. Lo show in… - MatteoMarchini5 : Mourinho al giornalista: “Dovrò vedere la tua faccia dopo ogni partita?”. Lo show in conferenza stampa - FALSANotizie : RT @PresMoratti: Giornalista : “pensa che la sconfitta in finale di Champions possa aver influenzato la squadra? “ #Mourinho : “non ne ho… -