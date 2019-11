Juventus | Sarri annuncia | “Cristiano Ronaldo non ci sarà Alex Sandro out | Cuadrado e

Atalanta-Juventus - Sarri spiazza tutti in conferenza : “Ronaldo non sta bene - non sarà convocato al 99%” : L’allenatore della Juventus ha parlato in conferenza alla vigilia del match con l’Atalanta, escludendo praticamente Ronaldo dalla panchina Cristiano Ronaldo non giocherà quasi sicuramente contro l’Atalanta, il portoghese non verrà convocato per via dei problemi ancora non risolti al ginocchio. Fabio Ferrari/LaPresse A rivelarlo è Maurizio Sarri in conferenza stampa, alla vigilia del match di domani contro i nerazzurri: ...

Atalanta Juventus probabili formazioni : De Sciglio dal 1' - tripla novità per Sarri! : Atalanta Juventus probabili formazioni- Tutto pronto per la sfida di sabato pomeriggio tra Atalanta-Juventus. Come noto, Sarri dovrà fare a meno di Alex Sandro e forse Pjanic, usciti acciaccati dai match delle rispettive Nazionali. Il terzino brasiliano dovrà stare fuori per circa 15 giorni, contro l’Atalanta spazio per De Sciglio sulla fascia sinistra. In porta confermato Szczesny; terzino destro Cuadrado, con Bonucci e De Ligt coppia ...

Juventus - Cassano : 'Allegri meglio di Sarri' : Manca sempre meno alla ripresa delle Serie A dopo la pausa per le nazionali e la Juventus di Maurizio Sarri si sta preparando in vista della gara contro l'Atalanta. Il tecnico juventino, in questo inizio stagione, ha portato grandi cambiamenti alla sua squadra soprattutto dal punto di vista del gioco. Maurizio Sarri sta ricevendo tanti elogi, ma c'è chi va controcorrente come Antonio Cassano. L'ex attaccante non ha lesinato critiche ...

Verso Atalanta-Juventus - capitolo infortuni : tripla assenza per Sarri! : ATALANTA JUVENTUS- Pochi giorni alla super sfida tra Atalanta-Juventus, match valido per la 13^ giornata di Serie A. Bianconeri chiamati alla prova del nove per cercare di mantenere la vetta della classifica, con Inter impegnata nella sfida contro il Torino. Sarri dovrà fare a meno di Matuidi e Alex Sandro. Il primo ha rimediato una leggera frattura alla cartilagine della costola, e il suo ritorno potrebbe concretizzarsi solamente in vista della ...

Cristiano Ronaldo - ancora 24 ore prima del faccia a faccia con Maurizio Sarri : sussurri alla Juventus : ancora 24 ore e poi ci sarà l'atteso incontro chiarificatore tra Cristiano Ronaldo e l'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri. Il club ha concesso all'asso portoghese un giorno di riposo supplementare rispetto agli altri compagni rientrati dalle nazionali europee. Nei giorni scorsi, la tensione s

Juventus a caccia di Ferran Torres : mister "100 milioni" presto a Torino? Maurizio Sarri spera : La Juventus non si ferma mai, sguardo sempre rivolto al futuro. Si parla di mercato e, secondo Il Corriere dello Sport, i bianconeri avrebbero già fissato il loro ultimo, pregevolissimo, obiettivo. Nel mirino, infatti, è finito Ferran Torres, seguito da emissari del club durante il match Spagna-Mace

Calciomercato Juventus - Sarri avrebbe fatto un nome a Paratici : Havertz : La Juventus è sempre al lavoro sul Calciomercato. L'esigenza principale, almeno nel Calciomercato invernale, è quella di cedere alcuni esuberi della rosa. Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca sono solo alcuni dei nomi che potrebbero lasciare Torino, alcuni in prestito altri in via definitiva. Oltre alle cessioni, la dirigenza bianconera studia i possibili acquisti soprattutto per il Calciomercato estivo, con l'idea di affidarsi a giocatori giovani ...

Mercato Juventus - si chiude : pazzo scambio con il Barcellona - arriva il pupillo di Sarri! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus starebbe osservando molto attentamente l’opportunità di mettere le mani su Rakitic in vista della prossima sessione di Mercato invernale. Il centrocampista croato piace particolarmente alla società bianconera, ma soprattutto a Sarri, il quale lo avrebbe indicato come rinforzo ideale del centrocampo in vista della ...

Juventus - Ronaldo tende la mano a Sarri : “Non mi piace essere sostituito - ma…”. Intanto si ferma Alex Sandro! : Cristiano Ronaldo tende la mano a Sarri in vista del proseguimento della stagione dopo le ultime polemiche delle scorse settimane. L’attaccante portoghese ha così ammesso: “Nelle ultime tre settimane ho avuto un rendimento limitato. Non ci sono state polemiche però sapete che non mi piace essere sostituito. Ho tentato di aiutare la Juve giocando anche se ero infortunato ed […] L'articolo Juventus, Ronaldo tende la mano a ...

Juventus-Ronaldo - polemica a distanza con Sarri chiusa : le parole di CR7 : JUVENTUS – Cristiano Ronaldo parla ai microfoni di “A Bola” e chiude la polemica con il suo allenatore, Maurizio Sarri, iniziata dopo la sostituzione con il Milan. Il portoghese ha ammesso di aver vissuto settimane poco positive sul piano fisico, che lo hanno limitato molto nel rendimento. Juventus-Cristiano Ronaldo, parla CR7 Queste le dichiarazioni del fuoriclasse bianconero: “Nelle ultime tre settimane sono stato ...

Juventus - Cristiano Ronaldo chiude la polemica : le parole del portoghese tranquillizzano Sarri : Il portoghese ha parlato dopo la vittoria del Portogallo sul Lussemburgo, soffermandosi anche sul caso scoppiato dopo la sostituzione con il Milan Cristiano Ronaldo torna a parlare, chiudendo definitivamente il caso scoppiato dopo la sostituzione decisa da Maurizio Sarri durante il match con il Milan. Il portoghese ha espresso il proprio punto di vista dopo la partita contro il Lussemburgo, vinta dalla sua selezione grazie anche ad un gol ...

Juventus - ancora un infortunio : nuova tegola per Sarri : Juventus – nuova tegola per mister Sarri che, dopo l’infortunio occorso a Miralem Pjanic vede fermarsi anche uno dei suoi pupilli, il terzino sinistro Alex Sandro. Il brasiliano ha riportato una lesione al muscolo adduttore della coscia destra durante la sfida con l’Argentina. Non scenderà in campo nel prossimo match della Selecao, ma rimarrà in ritiro con i compagni. Soltanto al suo ritorno a Torino potranno essere valutati ...

Juventus - Pjanic e Matuidi in dubbio per l'Atalanta : Sarri penserebbe a Bentancur e Rabiot : In queste ore in casa Juventus si sta monitorando con attenzione la situazione di Miralem Pjanic. Il numero 5 juventino, venerdì nel match tra Bosnia e Italia, ha riportato un fastidio all'adduttore. In seguito a questo problema fisico, la nazionale bosniaca ha comunicato che Pjanic non prenderà parte alla gara contro il Liechtenstein. Il giocatore, in queste ore, sta tornando a Torino dove verrà visitato dallo staff medico bianconero. Al ...

Atalanta-Juventus - probabili formazioni : per Sarri possibile tridente CR7-Higuain-Dybala : Il 13° turno di Serie A aprirà i battenti alle ore 15:00 di sabato 23 novembre con uno dei match più interessanti della giornata, ovvero Atalanta-Juventus. La Dea è reduce da un anonimo pareggio a reti inviolate contro la 'nuova' Sampdoria di mister Ranieri, nel quale i bergamaschi hanno giocato in dieci dal 74' dopo che Malinovskyi ha ricevuto due cartellini gialli in poco più di 20 minuti. La tegola dei cartellini rossi sembra non volersi ...