I Foo Fighters arrivano agli «I-Days» di Milano il 14 giugno

Il ritorno dei Foo Fighters in Italia : suoneranno ad I-DAYS Milano 2020 : Boom!

I primi 20 anni di There Is Nothing Left To Lose dei Foo Fighters - quando Taylor Hawkins superò la prova : Se Nevermind dei Nirvana è la nostra adolescenza, The Colour And The Shape e There Is Nothing Left To Lose dei Foo Fighters fanno parte di quel passaggio successivo durante il quale si è ancora più suscettibili nella scelta della musica da portare con sé mentre si ciondola verso scuola o verso il parco. I primi lettori mp3 avevano fatto la loro comparsa e le audiocassette iniziavano a essere un vecchio ricordo, quasi il suggello di un ricambio ...

Taylor Hawkins dei Foo Fighters lancia il singolo Crossed The Line in attesa del disco con i Coattail Riders (audio) : Taylor Hawkins dei Foo Fighters sta per lanciare la nuova puntata del suo progetto parallelo. I Coattail Riders, al secolo Chris Chaney, Brent Woods e John Lousteau, hanno fatto il loro esordio nel 2004 con la pubblicazione del primo album omonimo, per poi continuare con un secondo disco dal titolo Red Light Fever nel 2010 seguito, infine, dall'EP Kota lanciato nel 2016. La peculiarità del progetto parallelo di Hawkins è la babele di ...

01020225 è il nuovo EP a sorpresa dei Foo Fighters con due cover e due B-side : Gli archivi della band di Dave Grohl esplodono ancora, e nelle ultime ore è arrivato il nuovo EP a sorpresa dei Foo Fighters con il solito titolo cifrato: 01020225 ha 4 tracce, due delle quali sono cover alle quali si uniscono due B-side. La loro ultima release risale al 27 settembre: 01070725 conteneva 5 tracce e seguiva la carrellata di pubblicazioni senza preavviso iniziata il 5 luglio con l'EP 00950025 e continuata con il rilascio di ...