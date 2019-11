FCA-PSA - La fusione porterà a uno scambio di piattaforme

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 22 novembre 2019) Ladei gruppi FCA e PSA dovrebbe portare a unodelleoggi utilizzate per diversi segmenti dai due costruttori, con l'architettura Cmp dei francesi che potrebbe diventare la base per le piccole degli italo-americani. Ne è convinto Gaetano Thorel, da gennaio direttore generale di Groupe PSA Italia: "Sui segmenti più bassi PSA hache le hanno permesso di realizzare i margini più alti in Europa tra tutte le Case automobilistiche, quindi trovo ragionevole che queste, se lava a buon fine, possano essere utilizzate in futuro anche su alcuni modelli FCA".Confermate le analisi preliminari. Thorel, in fin dei conti, non ha fatto altro che confermare le analisi, emerse subito dopo l'annuncio dell'accordo preliminare per la, sul posizionamento di marchi e prodotti. La Fiat Chrysler potrebbe, infatti, utilizzare le ...

alexlomb13 : RT @ilfoglio_it: Gm non è un fulmine a ciel sereno. L’indagine federale su Fca non è un motivo per far saltare la fusione con Psa https://t… - morettweet : RT @quattroruote: La fusione dei gruppi #FCA e #PSA porterà a uno scambio delle piattaforme e dei propulsori - quattroruote : La fusione dei gruppi #FCA e #PSA porterà a uno scambio delle piattaforme e dei propulsori… -