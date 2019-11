Via libera della Cassazione al referendum sul Rosatellum | ora la parola alla Consulta

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 21 novembre 2019) Con ordinanza depositata ieri l’ufficio centraleha dato il via- per quanto di sua competenza - al quesito referendario per l’abolizionequota maggioritaria del ‘’, proposto da otto consigli regionali guidati dLega e dal Centrodestra. Adesso gli atti passano.“Ci siamo! L’ordinanza con cui la Corte diha dato il viaal quesito referendario per l’abolizionequota maggioritarialegge elettorale vigente, quesito proposto da otto consigli regionali, rappresenta il Big Bang del cambiamento, la bomba atomica che esplode spazzando via tutti i rigurgiti proporzionalisti di chi vorrebbe continuare con i giochini di Palazzo”. Lo afferma il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.“Questo viarappresenta un passaggio fondamentale per ...

you_trend : ?? #BREAKING Cassazione dà via libera a proposta di referendum elettorale della Lega, gli atti passano alla Corte Costituzionale - matteorenzi : Ci sono 120 miliardi di euro su infrastrutture, #ItaliaSicura, scuola, #CasaItalia. Pronti per essere spesi. Se sia… - GiuseppeConteIT : Nuove buone notizie per le Regioni terremotate del Centro Italia: via libera all’ordinanza sull’edilizia popolare e… -