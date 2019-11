Fonte : wired

(Di giovedì 21 novembre 2019) Andava in pensione esattamente un anno fa, ma non smette (né probabilmente smetterà presto) di fornirci preziose informazioni sugli eso, i mondi che appartengono a sistemi solari diversi dal nostro. Parliamo della sonda, telescopio spaziale della Nasa grazie alla quale – in quasi dieci anni di osservazione – gli scienziati sono riusciti a rappresentare la posizione, il moto e alcuni aspetti geografici di moltissimi di questi oggetti così lontani da noi (per esempio, la temperatura, che in questo video è segnalata attraverso i colori). Uno spaccato della Via lattea in forma di animazione dove possiamo ammirare le dinamiche di tre anni di studio, in un solo minuto. (Credit video: Ethan Kruse/NASA Goddard; credit musica: Deliberate Thought Kevin MacLeod)daWired.

MilanoCitExpo : Tutti i pianeti extrasolari scovati da Kepler #DipartimentoInnovazioneTecnologia - FANCULATI : @IndigoMoon91 Sto pensando tipo alla saga marvel con tutti i milioni di pianeti e noi siamo capitate in quello sfigato pianeta terra - civita_angela : @RaiPlay @Negramaro Siete tutti i pianeti ???? -