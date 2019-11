Tredicesima colf e badanti 2019 | calcolo | importo | pagamento

Fonte : leggioggi

(Di giovedì 21 novembre 2019) Laè quell’che si aggiunge alle dodici mensilità ordinarie disciplinato dai singoli contratti collettivi ed erogato con la finalità di sostenere economicamente i lavoratori impegnati nelle spese natalizie. La somma spetta sia ai lavoratori dipendenti occupati in imprese, società e studi professionali sia a coloro i quali prestano la propria attività alle dipendenze di datori di lavoro privati, come. In quest’ultimo caso la disciplina è affidata al Ccnl Lavoro domestico il quale dispone l’erogazione di una mensilità di retribuzione in occasione del Natale. Vediamo quindi nel dettaglioe maturazione dellanel caso di assunzioneCome previsto dall’articolo 38 del CCNL Lavoro domestico laè pari a una mensilità della normale retribuzione lorda, compresa l’indennità ...

