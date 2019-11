Recensione MSI Clutch GM30 | piccolo grande mouse!

Recensione MSI Vigor GK50 LP : versatilità top! : Non molto tempo fa vi abbiamo parlato della Vigor GK80 nella versione con switch Cherry MX Red, prodotto caratterizzato da un’eccellente qualità costruttiva e funzionalità top. Quest’oggi torniamo a parlarvi nuovamente della fortunata serie Vigor leggi di più...

Recensione MSI Prestige PS341WU : spazio ai creativi! : I monitor realizzati da MSI solitamente sono noti per fornire un set di specifiche pensate per videogiocatori professionisti o appassionati. Per la prima volta ci troviamo a parlare di un prodotto della medesima tipologia ma leggi di più...