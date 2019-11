Pomeriggio 5 | Karina boccia Justine Mattera Interviene la d’Urso

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 21 novembre 2019)Cascella rimproveraCinque. Barbara d’Ursoè stata uno degli ospiti di Barbara d’Urso a5. In studio la showgirl ha confidato di essere stata vittima di alcuni episodi di discriminazione di genere per aver posato nuda per alcuni scatti. Le foto avrebbero causato non pochi problemi a suo marito, che avrebbe ricevuto apprezzamenti non poco carini da parte dei suoi amici.Cascella ha rimproverato la showgirl, affermando che avendo una famiglia che l’aspetta a casa sarebbe stato meglio evitare di posare per certi scatti. Barbara d’Urso ha difeso, affermando che se la showgirl non ha nessun tipo di problema a posare senza veli dovrebbe continuare a farlo. Il vero problema, secondo la conduttrice di5, risiederebbe in quelle persone che fanno apprezzamenti non ...

