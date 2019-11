Ho provato a farmi ipnotizzare per vedere se funziona E funziona

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 21 novembre 2019) Raimondo LainoRaimondo LainoRaimondo LainoRaimondo LainoRaimondo LainoRaimondo LainoRaimondo LainoRaimondo LainoRaimondo LainoRaimondo LainoSono seduto nella stanza di uno studio alla periferia di Milano. Ho la testa abbassata, la schiena ripiegata su se stessa, le braccia che penzolano «come degli stracci bagnati sul pavimento», le gambe «fissate al terreno come delle querce», gli occhi chiusi e le pupille rivoltate indietro. Alla mia destra un uomo semisconosciuto mi dà delle indicazioni, che seguo senza troppa preoccupazione. Sono sotto ipnosi. E sto pure piuttosto bene. LA PERFORMANCE AL MARKETERS WORLD È nato tutto per uno scetticismo. Lo scorso mese ho seguito il Marketers world di Rimini, una due giorni di eventi e speech dedicati al digital marketing. Nella sessione pomeridiana del primo giorno è salito sul palco «l’ipnotista»: Raimondo Laino. Nel giro di un’ora, l’abbiamo ...

slainte___ : RT @CCortiMD: Ci hanno provato, ma nessuno è mai riuscito a farmi vergognare di appartenere alla prima generazione di laureati della mia fa… - scimmiella : Il capo mi ha chiesto 'Raffi quando torni a farmi la domenica perché ho provato ma non c'è nessuno che ti sostituis… - XIIIr3d : RT @janasdeomo: Oggi, perché lo schifo non era abbastanza, un tizio che ci ha provato con mia sorella, ci ha provato pure con me. Pur sapen… -