Tumore del colon-retto | quando | come e perché fare lo screening

Tumore del pancreas : il 21 novembre l’Ospedale Molinette di Torino illuminato di viola per la Giornata Mondiale : Nella serata di giovedì 21 novembre, in occasione della Giornata Mondiale per la lotta al Tumore del pancreas, la facciata dell’ospedale Molinette di Torino sarà illuminata di viola, colore simbolo del cancro del pancreas, con l’iniziativa “Facciamo luce sul Tumore al pancreas” per creare consapevolezza sulle neoplasie pancreatiche. Promossa dall’Associazione Nastro viola Onlus, in collaborazione con le Associazioni Fondazione Nadia ...

Tumore al pancreas - 13.500 nuovi casi l’anno : nel 50% delle volte la diagnosi è tardiva : Il Tumore al pancreas rappresenta in Italia la quarta causa di morte per cancro: sono circa 13.500 i nuovi casi l’anno. Non solo: per più della metà dei pazienti la diagnosi è tardiva e giunge quando la patologia è i uno stato avanzato. Per tale ragione la sopravvivenza a 5 anni è pari all’8%. “La ‘fatica di decidere’ è l’espressione che meglio cattura lo stato d’animo di chi si trova ad affrontare ...

Tumore del pancreas : le prime linee guida al mondo sulla chirurgia mininvasiva : Il Tumore del pancreas rappresenta la quarta causa di morte da cancro in Europa e nel nostro Paese è in costante crescita. Se nel 2014 sono stati registrati 12.700 casi in Italia, nel 2019 ne sono stimati 13.500, con un aumento percentuale del 6%. Nonostante i grandi progressi compiuti nel campo della ricerca oncologica, non ci sono sviluppi significativi nella cura della neoplasia pancreatica. La terapia chirurgica offre migliori chance di ...

Musicista operato al cervello da sveglio - mentre suona il piano : “Abbiamo preservato le sue abilità musicali durante l’asportazione del Tumore” : È stato operato al cervello da sveglio, mentre eseguiva alcune melodie al piano. L’intervento, eseguito nei giorni scorsi con la tecnica della Awake Surgery (chirurgia da sveglio) consiste nell’operare il paziente, in questo caso un Musicista, in condizione di veglia. Lo scopo è duplice: asportare la massa tumorale e, nel caso specifico, salvaguardare le abilità musicali. L’operazione è stata svolta all’ospedale Bufalini ...

Malattia Emma Marrone/ Il Tumore "Avrò sempre paura - prima dell'intervento…" : Malattia Emma Marrone, la ragazza ha deciso di intitolare il suo nuovo album 'Fortuna' dopo aver battuto il cancro per l'ennesima volta.

Tumore della prostata - un nemico che si vince in coppia : In Italia, più della metà della popolazione maschile (esattamente il 53%) teme il Tumore alla prostata e il 62% è a conoscenza dell’importanza di effettuare regolari visite di controllo dall’urologo. Eppure, nonostante la paura, l’80% degli italiani non ha mai effettuato una visita specialistica. Eppure basta poco: si fa un esame del sangue, si misura il PSA (la sigla sta per Antigene Prostato Specifico) e se i valori sono elevati si va ...

Giovane italiano dona le proprie cellule staminali : salvato paziente inglese affetto da grave Tumore del sangue : Pochi giorni fa, un Giovane residente in Piemonte, con un atto di grande altruismo e gratuita solidarietà, ha offerto una concreta speranza di guarigione ad un paziente inglese affetto da una grave patologia tumorale del sangue, donando le cellule staminali emopoietiche del midollo osseo (CSE). Mario (il nome è di fantasia) è risultato l’unico compatibile tra oltre 37 milioni di donatori iscritti nei Registri Internazionali che si rendono ...

Abbassa il colesterolo cattivo - glicemia e pressione alta : un prezioso alimento protegge anche dal Tumore del seno e della prostata : “Le più importanti sono la riduzione del rischio delle due malattie preponderanti che sono causa di mortalità come quelle cardiocircolatorie e neoplasie. Il Cardoncello agisce su due livelli: determina la riduzione del colesterolo cattivo e dei grassi, una riduzione della pressione, riduce i fenomeni di arteriosclerosi delle arterie coronarie, riduce il rischio di infarti e di ictus. Il Cardoncello contiene una serie di sostanze come il selenio ...

Tumore del colon-retto : tanti comportamenti errati aumentano il rischio - come riconoscerlo e prevenirlo : Il Tumore del colon-retto risulta il terzo più diffuso al mondo, il secondo per numero di decessi e registra un trend in crescita anche tra la popolazione con meno di 50 anni. Oltre ad uno stile di vita sano, lo screening risulta un’arma fondamentale per la prevenzione di questo tipo di Tumore. Nel nostro Paese soltanto il 41% dei cittadini effettua il test per la ricerca del sangue occulto fecale per la diagnosi precoce del cancro del ...

Tumore al collo dell’utero - arriva l’auto-screening preventivo : Quarta neoplasia più diffusa a livello mondiale tra le donne, il Tumore alla cervice uterina riguarda soprattutto la popolazione femminile di età compresa tra i 15 e i 44 anni. Grazie alla Dottoressa Belinda Nedjai, Direttrice del Laboratorio di Epidemiologia Molecolare della Queen Mary University di Londra, è diventato realtà un test casalingo finalizzato a individuare le lesioni pre-cancerose. Noto con il nome di S5, questo auto-screening è ...

Giornata Mondiale del Tumore al Pancreas : le Associazioni Italiane incontrano i pazienti In Senato il 21 Novembre : Il 21 Novembre si celebra la Giornata Mondiale del Tumore al Pancreas (World Pancreatic Cancer Day – WPCD) per promuovere e sensibilizzare alla prevenzione e alla cura della malattia. Per questa occasione la Fondazione Nadia Valsecchi e l’Associazione Nastro Viola hanno organizzato un incontro che si svolgerà in Senato il 21 Novembre – “Il Paziente al Centro” – in cui dialogheranno medici, pazienti e istituzioni con il patrocinio ...

La vitamina D un’arma contro un Tumore della pelle aggressivo : Ricercatori dell’Università di Leeds hanno condotto uno studio sulla vitamina D, scoprendo che influenza il comportamento delle cellule del melanoma rendendole meno aggressive, ed arriva anche ad impedire la diffusione di metastasi nei polmoni. Secondo gli autori, un ruolo fondamentale è giocato dalla proteina Vdr, recettore della vitamina D, che consente di legarla alla superficie delle cellule: i risultati (pubblicati su (Cancer ...

Melanoma : nuove prospettive nella lotta contro il Tumore della pelle più aggressivo : Nel 2019, in Emilia Romagna, sono stimate 1.300 nuove diagnosi di Melanoma. In cinque anni (2014-2019), nella Regione, i casi sono aumentati del 17% fra gli uomini. Significativo invece il calo, pari a -15%, nella popolazione femminile. In particolare, nel 2019, sono stimate 750 nuove diagnosi di questo tumore della pelle fra i maschi e 550 nelle femmine (erano, rispettivamente, 640 e 650 nel 2014).1 Più di 100 pazienti ogni anno in ...

Tumore al seno : un esame del sangue lo scopre con 5 anni di anticipo - prima dei sintomi clinici : E’ in corso la Conferenza annuale del National Cancer Research Institute: da Glasgow arriva un’importante scoperta relativa al Tumore al seno, ed in particolare alla possibilità di diagnosticarlo con 5 anni di anticipo, prima ancora che se ne manifestino i sintomi clinici. Il tutto grazie ad un esame del sangue, in grado di identificare la risposta immunitaria dell’organismo alle sostanze prodotte dalle cellule tumorali. I ...