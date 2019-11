Tremila esuberi a carico dello Stato nella bad company Così il governo prova a smuovere

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Lakshmi Mittal, il capo del colosso dell’acciaio che ha in mano l’ex Ilva di Taranto, è rimasto a Roma poco più di 24 ore, dalla tarda mattinata di lunedì a martedì sera. Ha avuto contatti telefonici con Giuseppe Conte, il figlio Aditya - altro peso massimo dell’azienda - ha incontrato il ministroSviluppo economico Stefano Patuanelli. Nelle interlocuzioni ècoinvolto anche il titolare del Tesoro Roberto Guatlieri. Nel breve ma intenso soggiorno romano, secondo quanto apprende Huffpost da fonti qualificate, ha visto imprenditori italiani di primo livello. Con loro ha ragionato da manager, dicendo che l’obiettivo è confermare i 5milamessi sul tavolo di palazzo Chigi il 6 novembre. Non scoprirà le carte fino al nuovo round con il, in calendario venerdì, e solo lì ...

