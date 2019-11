Sardine | dietro gli slogan il nulla

Matteo Salvini e il sospetto sulle "Sardine" di Bologna : "4 ragazzi apartitici? No - chi c'è dietro" : Altro che "senza partito". Nella Lega hanno un sospetto sul "popolo delle sardine", la manifestazione contro Matteo Salvini che ha riempito giovedì sera il Crescentone in piazza Maggiore a Bologna, in concomitanza con il comizio dell'ex vicepremier e Lucia Borgonzoni al PalaDozza. Ufficialmente, i 4