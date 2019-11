Mattarella | i Comuni sono la base della Repubblica | non la periferia

Mattarella : Comuni sono base Repubblica : 19.26 "I Comuni non sono la periferia della Repubblica,ma la sua base".Così il Presidente Mattarella all'assemblea Anci. "Tutte le istituzioni devono essere coinvolte nel rilancio del Paese". Riguardo al sistema delle autonomie, "ferma restando una visione unitaria della finanza pubblica,il confronto non può essere improntato all'imposizione di una camicia di forza né a una visione di tipo rivendicativo-conflittuale", Per la Manovra auspica ...

Anci : Mattarella - ‘democrazie in affanno - Comuni motore nuovo senso civico’ : Arezzo, 19 nov. (Adnkronos) – “Taluno dice che anche le democrazie vivono un affanno. Si è è sempre detto, in realtà non è così, ma quello che è importante che sempre i Comuni restano componenti fondamentali della loro struttura portante. La loro vitalità è condizione di vitalità dell’ontera Repubblica, della nostra democrazia. E possono essere ‘devono essere- motore di un rinnovato senso civico. La mia speranza è ...

**Terremoto : Mattarella - ‘tempo ricostruzione stringe - non disperdere comunità’** : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Solidarietà fattiva va ribadita per i Comuni del Centro-Italia colpiti dai terremoti. Il lavoro di ricostruzione è faticoso, e purtroppo presenta lacune e lentezze. Non si tratta soltanto di ricostruire edifici, pur importantissimi. Il tempo incalza perché occorre evitare che si disperdano le comunità”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ad Arezzo ...

Clima : Mattarella - ‘grazie a Comuni sviluppo sostenibile traguardo popolare’ : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Tutte le istituzioni -e a tutti i livelli- devono sentirsi partecipi e costruttrici di una nuova qualità della crescita civile, sociale, economica. Davanti ai mutamenti Climatici, davanti alla necessità di una crescita compatibile con l’ambiente e con l’equità sociale, davanti agli obiettivi inderogabili dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, avvertiamo in questo momento lo stretto legame ...

Anci : Mattarella - ‘Comuni sono base Repubblica’ : Arezzo, 19 nov. (Adnkronos) – “I Comuni non sono la periferia della Repubblica ma la base della Repubblica. Costituiscono un tratto essenziale della nostra identità nazionale e, posti come sono alle radici dell’ordinamento, lo alimentano in virtù della rappresentatività e della maggiore vicinanza con le concrete comunità di vita. Per questo non può esistere un’efficace strategia pubblica che escluda i Comuni o che li ...

Terrorismo : Mattarella - ‘comunità mondiale unita per fermare sfida a umanità’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “In occasione della Giornata dedicata dalla Repubblica al ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali rivolgo un deferente pensiero a tutti coloro che hanno perso la vita, impegnati nella pacificazione delle aree di crisi, per sconfiggere il Terrorismo e consentire alle popolazioni oppresse un orizzonte di speranza. I conflitti e le tensioni, spesso provocati e sostenuti da ...

"Poliziamoderna" festeggia i 70 anni. Mattarella : "Comunicazione preziosa" : La rivista della Polizia di Stato racconta dal 1949 i cambiamenti delle forze dell'ordine. Tra le novità degli ultimi anni le graphic novel e i racconti scritti dagli agenti. I proventi delle vendite a un programma per assistere i figli dei poliziotti affetti da malattie gravi

Mattarella : 'società è unità per bene comune e comunità di vita' (2) : (AdnKronos) - Mattarella ha voluto soffermarsi su "un piccolo ricordo personale", vale a dire la lettura di un passo dello Zibaldone "agli inizi del mio impegno nella vita delle Istituzioni", dove Giacomo Leopardi scriveva che "lo scopo e il fine della società è il bene comune e aggiunge che la soci