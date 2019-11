Manovra | Comuni potranno pignorare conti in caso di mancato pagamento delle tasse non

Manovra - per Comuni sarà più facile pignorare i conti per tasse non pagate : Per Comuni e Province sarà più facile procedere ad azioni esecutive per riscuotere le imposte locali e le entrate patrimoniali non pagate, con le stesse regole dell'Agenzia per la...

Manovra - Comuni potranno pignorare i conti per tasse non pagate : I Comuni e le Province potranno procedere ad azioni esecutive per riscuotere le imposte locali e le entrate patrimoniali non pagate, con le stesse regole dell'agenzia per la riscossione...

Evasione fiscale - così la Manovra potenzia la riscossione dei Comuni : per i sindaci sarà più facile farsi pagare Imu - Tasi e imposte locali : Per i sindaci che non ci tengono troppo a inchiodare i furbetti dei tributi locali cambierà poco. Tutti gli altri dal prossimo anno avranno a disposizione strumenti molto più efficaci per battere cassa e riscuotere Imu, Tasi, tasse sui rifiuti e le altre imposte di loro competenza. La manovra infatti manda in soffitta l’ingiunzione fiscale regolata da un Regio decreto del 1910, che fino a oggi era incredibilmente il principale (e spuntato) ...

Manovra - arrivano nuovi fondi per gli asili nido : più posti e strutture in tutti i comuni : La Manovra introduce un fondo pluriennale (dal 2021 al 2034) con cui stanzia 2,5 miliardi di euro per aumentare i posti negli asili nido, intervenendo sulle strutture in tutta Italia. I fondi potranno andare ai comuni di tutta Italia, anche quelli che finora non hanno mai avuto servizi per l'infanzia.Continua a leggere

Manovra - nuova Imu sarà dell'8 - 6 per mille - ma i Comuni potranno aumentarla al 10 - 6 per mille : Manovra, ecco come sarà la nuova Imu: sarà dell'8,6 per mille, ma i Comuni potranno azzerarla anche per ville e castelli. L'aliquota base della nuova Imu, frutto della...

Manovra : Anci Veneto - reintegro fondo Imu-Tasi per i Comuni ottima notizia : Padova, 22 ott. (Adnkronos) - “Il reintegro del fondo Imu/Tasi per i Comuni è un’ottima notizia per le amministrazioni comunali che avranno risorse aggiuntive per poter investire e rispondere alle istanze dei territori e delle Comunità. Si tratta di un segnale importante di attenzione e di sensibili

Manovra - Comuni beffati : arriva l’Imu sulle trivelle ma scontata dell’80% rispetto al valore contabile delle piattaforme : l’Imu per le piattaforme petrolifere offshore inserita nell’ultima bozza del Decreto fiscale è un cambio di rotta, a prima vista. Perché stabilisce una volta per tutte che i giganti dell’oil&gas devono pagare, come affermato dalla Cassazione, e ribalta quanto stabilito in precedenza sia dall’Agenzia delle Entrate sia dal dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia. Ma i conti per i Comuni non tornano affatto. Stando ...

Manovra : Anci Veneto - il governo non tocchi le risorse dei Comuni : Venezia, 30 set. (AdnKronos) - “La preoccupazione del presidente Decaro su possibili tagli ai Comuni per far quadrare la Manovra è una preoccupazione che condividiamo anche a livello territoriale qui in Veneto. La riduzione trasferimenti metterebbe in enorme difficoltà le amministrazioni comunali, c