Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Roma. In Rai arriva sempre il momento in cui ci s’incarta sulle. Perché la politica reclama posti e Viale Mazzini è sempre sensibile. Specialmente se nel frattempo la maggioranza di governo è cambiata e non è più quella che ha nominato gli attuali vertici. Lein questione, che daranno

ilfoglio_it : Il fermento in Rai in attesa delle nomine. Tutto fermo in Viale Mazzini, anche se la corsa è cominciata e i nomi ci… -