CorSport | Callejon 320 presenze col Napoli | è ad un passo dal raggiungere Ciro Ferrara

CorSport : Quillon - situazione rinnovo Callejon congelata : La questione del rinnovo di Callejon, come quella di Mertens tiene banco da mesi oramai. Una situazione su cui anche il presidente De Laurentiis si è soffermato spiegando l’offerta che la società avrebbe fatto per il prolungamento del contratto in scadenza giugno 2020, 3 milioni a stagione per due anni. Ieri come riporta il Corriere dello Sport, il procuratore di Callejon Manuel Garcia Quilon, a radio KissKiss, ha chiarito che è tutto ...

CorSport : il Napoli pronto a cedere alla Cina Mertens e Callejon : La rivolta di martedì sera, con l’intera squadra che si rifiuta di tornare in ritiro come ordinato da De Laurentiis, potrebbe avere effetti collaterali anche sul mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport. “a gennaio, se i cinesi dovessero far sul serio, come un anno fa con Hamsik, “rischierebbe” di anticipare gli addii di Mertens e Callejon. Soggetti del desiderio dello Shangai e del Dalian Yifang”. Occorre capire come ...

CorSport : contro l’Atalanta Ancelotti riparte da Insigne - Mertens e Callejon. Con Lozano al loro fianco : Il Napoli ha deciso come aggredire l’Atalanta delle meraviglie, scrive il CorSport. E per non restare troppo fuori dalla zona Champions della classifica dopo il pareggio di Ferrara. L’arma scelta è il trio dei tenori, Callejon-Insigne-Mertens. Con Lozano in appoggio. Un terzetto storico, che ha sempre fatto la differenza. Un mix di fantasia e gol. Se davvero saranno loro a scendere in campo stasera contro la squadra di Gasperini, sarebbe la loro ...

CorSport : Salisburgo-Napoli sintesi di un progetto da 275 gol - quelli di Insigne - Mertens e Callejon : La vittoria del Napoli contro il Salisburgo, in casa loro, dove la squadra di Marsch non perdeva da tre anni, ha un sapore straordinario. Mertens è entrato nella storia del Napoli. Insigne ha fatto pace con Ancelotti. Callejon ha risposto ancora una volta presente alla fiducia riposta in lui dal mister. Il belga, il napoletano e lo spagnolo sono l’anima di questo Napoli e la partita di ieri, scrive il Corriere dello Sport, con Insigne, Callejon ...

CorSport : Jolly Callejon. Domani sarà la sua presenza numero 315 in sette anni : Dovrebbe essere in campo, Domani a Salisburgo, Josè Maria Callejon. Se così fosse, scrive il Corriere dello Sport, per lo spagnolo sarebbe la presenza numero 315. Ne mancherebbero solo 7 per salire a quota 322 e raggiungere Ciro Ferrara come quinto giocatore per presenze nel Napoli. Solo che Ferrar ha impiegato 10 stagioni, Callejon solo 7. Cambiano gli allenatori, passano gli anni, ma Callejon è sempre insostituibile. Un vero e proprio Jolly. ...

CorSport : dalla Cina Rafa tenta Callejon con un triennale : È stato Rafa Benitez a portare Callejon al Napoli e adesso potrebbe richiamarlo accanto a sé in Cina, al Dalian Yifang. L’estate prossima lo spagnolo, quando avrà 33 anni, potrebbe interrogarsi sul suo futuro ed essere tentato dalla possibilità di raggiungere chi, per primo, gli diede fiducia. Benitez lo conosce meglio di chiunque altro. Attraverso il suo calcio JC7 si è consacrato, si è mostrato versatile, ha fatto di tutto, persino il ...

CorSport : Callejon è una macchina atleticamente perfetta. Mai una partita saltata per infortunio : Contro il Verona, Josè Maria Callejon sarà in campo fin dal primo minuto. Sarà la sua decima presenza in stagione. Lo spagnolo è uno dei giocatori più impiegati da Ancelotti. Callejon si è allenato a Castel Volturno durante tutta la sosta del campionato, poi si è goduto un weekend a Parigi con la famiglia per staccare la spina, scrive il Corriere dello Sport. Inamovibile sia con Benitez che con Sarri che con Ancelotti, ha totalizzato in azzurro ...

CorSport : Napoli - 9 formazioni in 9 partite. I più utilizzati Zielinski e Callejon : Nel Napoli di Ancelotti non esistono più i titolarissimi. Neppure le formazioni fisse. In nove partite, scrive il Corriere dello Sport, Ancelotti ha smontato la squadra e l’ha ricomposta mescolando gli interpreti “perché c’è un nemico occulto, si chiama acido lattico o stress da prestazione o affaticamento o tensione, e va affrontato” Nove formazioni diverse in nove partite. “Sembra di stare in laboratorio, ad inseguire una formula magica, che ...