Amici «prende a Skioffi» uno spinoso caso

(Di mercoledì 20 novembre 2019)19 L’ingresso dinella scuola di19 non è passato inosservato. Sulle spalle del cantante pesa una grossa croce, di cui lui stesso si è reso responsabile qualche anno fa: nei suoi testi – che definisce “trap trash” – avrebbe in qualche modo promosso messaggi di femminicidio e violenza nei confronti delle donne, aggravati da termini sessisti e volgari.sotto accusa per colpa di «Yolandi» Il brano incriminato si chiama Yolandi, di cui vi riportiamo alcuni passaggi per rendere l’idea della bufera scatenatasi attorno a: Amore, sono a casa ti ho comprato il carillon che ti piaceva tanto Il tempo di dirlo e scopro che qui dentro non sono l’unico caz*o Che tro*a, lurida put*ana Zitta, affoga e sbor*o dentro la tua bara Così almeno al tuo funerale di sicuro ti sentirai a casa Non parlare brutta cagna che da ...

