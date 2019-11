‘Rimborsopoli’ Piemonte | la Cassazione assolve Molinari

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 19 novembre 2019) E' stato assolto dallail capogruppo della Lega alla Camera Riccardocondannato a 11 mesi in appello nel processo 'Rimborsopoli' sui fondi della Regione. Ci sara' invece un appello bis per l'ex governatore leghista delRoberto Cota (condannato a un anno e sette mesi), e per i parlamentari Paolo Tiramani della Lega (un anno e cinque mesi) e Augusta Montaruli di FdI (un anno e sette mesi). Per gli altri 21 imputati ci sara' un appello bis per prescrizioni e rideterminazione delle pene inflitte dalla Corte di Torino il 24 luglio 2018. Il processo riguardava l'uso disinvolto dei fondi destinati al funzionamento dei gruppi consiliari nella legislatura 2010/2014 a trazione Lega e centrodestra. Cene, pranzi, spese di rappresentanza, trasferte, alberghi e anche tosaerba, bigiotteria, le famose 'mutande' verdi di Cota, acquisti in negozi di abbigliamento ...

