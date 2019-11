MANOVRA Famiglia | le magagne dietro agli slogan su asili nido e assegni per i figli

MANOVRA - Codacons : 'Dal 2020 nuove tasse per un valore di 234 euro a famiglia' : Sono in arrivo nuove tasse nel 2020: secondo i dati del Codacons gli italiani spenderanno 234 euro in più il prossimo anno. Le entrate più considerevoli arriveranno per effetto dalla sugar tax e dalla plastic tax. Ma ci saranno entrate anche per l'aumento delle tasse sugli articoli da tabacchi e per le tasse sul gioco d'azzardo e le scommesse. In totale lo Stato incasserà 6,1 miliardi in più rispetto all'anno precedente. I dati del Codacons Il ...

Confindustria stronca la MANOVRA : "Con la plastic tax +109 euro a famiglia" : La manovra “sebbene contenga alcuni interventi positivi, è nel complesso insufficiente rispetto alle esigenze del Paese e rischia di non incidere in modo efficace sulla situazione di sostanziale stagnazione dell’economia”. Lo afferma il direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci, nel corso dell’audizione sulla manovra nelle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato.La manovra, osserva Panucci, ...

MANOVRA - ancora milioni ai medici di famiglia? Per me è una misura mangiasoldi : La nuova finanziaria del governo giallorosso si sta delineando. Per la Sanità si prevedono nuove spese nell’ultima bozza di Manovra. L’articolo che mi ha lasciato esterrefatto è il numero 55 che prevede l’acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di base e che così cita: “Per migliorare il processo di presa in cura dei pazienti e ridurre il fenomeno delle liste d’attesa, viene autorizzato un contributo pari a 235.834.000,00 euro per ...

MANOVRA : Mancini (Pd) - ‘550 euro risparmi a famiglia e migliorerà in Parlamento’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Lavoro, investimenti, welfare. Abbiamo messo a punto una Manovra che punta alla crescita e evita l’aumento dell’Iva (550 euro di risparmi a famiglia) senza spargere lacrime e sangue. Grazie alla credibilità di questo governo abbiamo ottenuto un calo di interessi sul debito che ci ha permesso di disporre di miliardi in più da utilizzare per una maggiore giustizia sociale e ottenere più ...

MANOVRA - spunta l’evasometro con anonimato per superare i paletti della Privacy. Intesa da trovare su pacchetto famiglia e microtasse : Otto giorni dopo la data entro cui il governo avrebbe dovuto presentare alle Camere la legge di Bilancio, la Manovra è ancora a caccia di coperture e intese politiche su molti punti. La maggioranza tonerà a vedersi martedì per fare il punto sul pacchetto di misure per la famiglia: la settimana scorsa si è parlato di una carta bimbi da 400 euro al mese, ma sarebbe necessario azzerare tutti gli attuali bonus e l’accordo definitivo non ...

MANOVRA - spunta l’evasometro per superare i paletti del Garante della Privacy. Intesa da trovare su pacchetto famiglia e microtasse : Otto giorni dopo la data entro cui il governo avrebbe dovuto presentare alle Camere la legge di Bilancio, la Manovra è ancora a caccia di coperture e intese politiche su molti punti. La maggioranza tonerà a vedersi martedì per fare il punto sul pacchetto di misure per la famiglia: la settimana scorsa si è parlato di una carta bimbi da 400 euro al mese, ma sarebbe necessario azzerare tutti gli attuali bonus e l’accordo definitivo non ...

MANOVRA - riparte il confronto. Martedì vertice su nodo famiglia : La maggioranza di governo tonerà a vedersi martedì sulla Manovra. È quanto si apprende l’Ansa da fonti di maggioranza. La riunione, sottolineano le stesse fonti avrà come tema sul tavolo il pacchetto di misure sulla famiglia previsto in legge di bilancio, sulla quale manca ancora la definizione di un accordo.Il fondo famiglia vale 2 miliardi. Da un lato c’è chi, come Italia Viva, vorrebbe affiancare ...

Fondo per la famiglia in MANOVRA In arrivo 240€ a figlio fino a 18 anni : "Siamo in dirittura di arrivo: manterremo gli impegni presi con gli italiani e non solo. Nella manovra sono contenute delle misure a cui teniamo molto: stop all'aumento dell'Iva, una riduzione delle tasse dei lavoratori, le risorse per un grande piano di investimenti per l'ambiente e, novità di ieri, un Fondo per l'assegno unico e per i servizi alle famiglie". Segui su affaritaliani.it

MANOVRA - spunta il fondo famigliaPer il cuneo fiscale dote da 3 mld : Salgono a tre miliardi le risorse per il taglio del cuneo fiscale nel 2020. E' questa una delle ipotesi allo studio del governo, secondo quanto si apprende, che è emersa durante il vertice di maggioranza notturno a Palazzo Chigi durato più di tre ore. Segui su affaritaliani.it

MANOVRA : Pd - ‘passi avanti su fondo famiglia e più risorse per taglio tasse lavoratori’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – ‘Importanti passi in avanti nel vertice di questa notte sulla Manovra: così come richiesto dal Pd aumentano le risorse per la riduzione delle tasse sul lavoro per i lavoratori dipendenti e viene irrobustito il fondo famiglia”. Lo dice in una nota Stefano Vaccari della segreteria nazionale Pd.“Due obiettivi per i quali il Pd, insieme a tutta la maggioranza, stanno lavorando per dare un ...

MANOVRA - verso l’assegno unico per i figli Come cambiano gli aiuti per la famiglia Superticket e quota 100 : i nodi e le novità : Le misure della Manovra non sono ancora definite. Tra le ipotesi in campo il piano casa da un miliardo

MANOVRA - spunta il fondo famigliaPer il cuneo fiscale dote da 3 mld : Salgono a tre miliardi le risorse per il taglio del cuneo fiscale nel 2020. E' questa una delle ipotesi allo studio del governo, secondo quanto si apprende, che è emersa durante il vertice di maggioranza notturno a Palazzo Chigi durato più di tre ore. Segui su affaritaliani.it

MANOVRA - arriva il Fondo famiglia. Di Maio : “Quota 100 non si tocca - io non creo altri esodati” : Vertice di maggioranza nella notte a Palazzo Chigi per limare le ultime coperture della Manovra: partirà dal 2020 l'assegno unico da 240 euro al mese per ogni figlio all'interno di un "Fondo famiglia". Italia Viva propongono l'abolizione di Quopta 100 per recuperare risorse, ma Luigi Di Maio e Nunzia Catalfo fanno muro.Continua a leggere

MANOVRA - sale dote cuneo a 3 miliardi e spunta fondo famiglia. Scontro Quota 100 : Salgono a tre miliardi le risorse per il taglio del cuneo fiscale nel 2020. E' questa una delle ipotesi allo studio del governo, secondo quanto si apprende, che e' emersa durante il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi durato piu' di tre ore. L'obiettivo sarebbe quello di rendere la Manovra piu' ambiziosa, riferiscono fonti vicine al dossier, portando la cifra stanziata per il taglio delle tasse sul lavoro dai 2,7 a 3 miliardi, che si ...