I sindacati non vogliono sedersi al tavolo con Mittal

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 19 novembre 2019) Fim, Fiom e Uilm hanno l’intenzione - a quanto si apprende da fonti sindacali - di non partecipare all’incontro convocato da Arcelorper venerdì prossimo nell’ambito della procedura formale per la ‘retrocessione’ dei siti dell’ex Ilva.I, infatti, ribadiscono di non riconoscere alla cordata franco indiana un diritto di recesso, quindi neanche la procedura stessa, e chiedono quindi un incontro che sia sulle prospettive per proseguire con la gestione di Arcelore che sia alla presenza del Governo (che in questo caso non era prevista).

