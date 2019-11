Vibo | scoperti operai in nero | prendevano il reddito di cittadinanza

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 18 novembre 2019) Pietro Bellantoni I carabinieri li hanno sorpresi a lavorare in un cantiere. Nei giorni scorsi la guardia di finanza aveva arrestato per droga 8 rom che percepivano il sussidio voluto dal M5s È sempre la stessa storia: lavoratori inche percepiscono ildivoluto dal Movimento 5 stelle. L'ultimo caso è stato scoperto aValentia, dove i carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro, supportati dai militari della stazione di Spilinga, hanno scoperto una lunga serie di irregolarità in un cantiere per la realizzazione di una struttura ricettiva a Santa Domenica, frazione del Comune di Ricadi. Nel corso dell’ispezione i carabinieri hanno rilevato diverse irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Cinquesono stati sorpresi a lavorare in condizioni di sicurezza precarie, su ponteggi privi di parapetti. I successivi controlli hanno ...