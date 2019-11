Manovra | Conte chiama gioco squadra ma da maggioranza valanga emendamenti

Manovra : Di Maio - ‘sì ad appello Conte per meno tasse’ (2) : (Adnkronos) – “Il Movimento 5 stelle c’è -ha ribadito Di Maio- e vogliamo ridurre le tasse perchè dobbiamo aumentare il taglio degli sprechi”.L'articolo Manovra: Di Maio, ‘sì ad appello Conte per meno tasse’ (2) sembra essere il primo su CalcioWeb.

Conte : meno tasse nella Manovra - la maggioranza aiuti me e Gualtieri : Conte: Sto lavorando con il ministro dell'Economia Gualtieri perchè voglio ridurre ancora di più le tasse, come ad esempio quella sulle auto aziendali

**Manovra : Di Maio - ‘sì ad appello Conte per meno tasse’** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Mi sento di poter accogliere a nome del Movimento l’appello del presidente del Consiglio a fare di più sull’abbassamento delle tasse”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di ‘No stop news’ su Rtl 102.5.L'articolo **Manovra: Di Maio, ‘sì ad appello Conte per meno tasse’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra - Conte : “Voglio ridurre ancora di più le tasse - come quelle sulle auto aziendali”. Di Maio : “Accolgo l’appello” : “Sto lavorando con il ministro dell’Economia Gualtieri perché voglio ridurre ancora di più le tasse, come ad esempio quella sulle auto aziendali. Faccio un appello ai gruppi parlamentari di maggioranza a collaborare con il governo, perché tutti ci si impegni a raggiungere questo risultato”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con il Corriere della Sera nel giorno degli emendamenti in Commissione alla legge di ...

Manovra - Conte : “Ridurremo di più le tasse - a partire da quella sulle auto aziendali” : Il presidente del Consiglio Conte, in un colloquio con il 'Corriere della sera', respinge gli attacchi dell'opposizione, secondo cui le tasse sarebbero aumentate: "Dopo i notevoli sforzi fatti da tutti noi con la sterilizzazione delle clausole Iva per 23 miliardi, non posso accettare la falsità che questa possa essere descritta come una Manovra che aumenta le tasse".Continua a leggere

Appello di Conte : meno tasse sulle auto Manovra - parte la sfida degli emendamenti : L’Appello: chiudiamo il cerchio, ci vuole più ambizioneNon accetto le falsità, la pressione fiscale è rimasta invariata

Appello di Conte : meno tasse sulle auto Manovra - via agli emendamenti : L’Appello: chiudiamo il cerchio, ci vuole più ambizioneNon accetto le falsità, la pressione fiscale è rimasta invariata

Manovra - Conte stringe sugli emendamenti. Cambiano plastic tax e auto aziendali : Da Palazzo Chigi un freno sugli emendamenti: il testo non va stravolto. Ma M5S e IV insistono con le loro modifiche. E dai ministeri già pronti 200 ritocchi

Manovra - la pressione fiscale è davvero aumentata con il governo Conte bis? : Mentre la legge di Bilancio per il 2020 si trova in Parlamento, non si fermano le critiche che accusano il governo giallorosso di aver aumentato la pressione fiscale. Queste arrivano specialmente dall'opposizione leghista, la quale vanta un indicatore di pressione fiscale rimasto invariato durante il suo esecutivo. Vediamo che cosa si intende quindi per pressione fiscale, come si calcola e se davvero è aumentata con il Conte bis.Continua a ...

Manovra - Conte richiama i partner di maggioranza : “Da qui in avanti serve spirito di squadra” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lancia un appello all'unità durante il vertice sulla Manovra economica a Palazzo Chigi. "Abbiamo delle volte dovuto operare delle mediazioni - ricorda Conte - oggi però vi invito tutti a considerare lo spirito di squadra anche nelle aule parlamentari. Vi prego di conservare questo generale superiore interesse", conclude.Continua a leggere

Lo spread vola a 170 - ai massimi da agosto. Conte : “Sulla Manovra facciamo squadra” : Riammesso l’emendamento Boldrini sugli assorbenti. Il Tesoro sta cercando le coperture per ridurre l’Iva

Manovra : Conte - ‘testo non può essere stravolto’ (2) : (Adnkronos) – Il premier ha quindi ricordato il lavoro fatto dal governo per trovare i 23 miliardi di risorse ‘uno sforzo incredibile”, ha detto. Non solo. ‘Abbiamo trovato anche altre risorse, abbiamo introdotto misure che i cittadini aspettavano da tempo, una su tutte l’abolizione del super ticket”. Tra le altre misure citate da Conte anche il taglio del cuneo fiscale, la misura impresa 4.0, il fondo ...

Manovra : Conte - ‘testo non può essere stravolto’ : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – Rispettare il lavoro del Parlamento, lavoro di squadra per superare le criticità ma con una premessa fondamentale: il testo della Manovra non può essere stravolto. Questo, in estrema sintesi, il ragionamento portato al tavolo sulla Manovra dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Un vertice ‘allargato’, anche con l’obiettivo di calibrare i tempi dei lavori parlamentari.“Questo ...

Matteo Renzi : "La Manovra è insufficiente. Non andrò al conclave di Conte" : “Le previsioni segnano burrasca in arrivo. E dobbiamo essere capaci di rilanciare subito”. Matteo Renzi, in un’intervista a La Stampa, lancia questo avvertimento. E spiega che venerdì a Torino proporrà “misure choc” per l’economia con una semplificazione delle regole per sbloccare gli investimenti. Sostiene di avere buoni rapporti con il premier ma che non andrà al suo ...