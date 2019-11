Lorella Cuccarini Heather Parisi ' Indifferenza? E' un atto di carità'

Heather Parisi lancia una nuova frecciatina a Lorella Cuccarini : Si riaccendono i riflettori sulla guerra a distanza fra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. La ballerina americana infatti non perde occasione per punzecchiare la collega, alimentando una rivalità nata ai tempi di Fantastico con Pippo Baudo. Qualche settimana fa la Parisi era stata ospite di Verissimo dove si era confessata con grande sincerità sul rapporto con la Cuccarini. “Perché dobbiamo parlare di ‘santa subito’? – ...

Heather Parisi - nuova frecciata a Lorella Cuccarini? "L'indifferenza è un atto di carità" : La ballerina americana, pur senza riferimenti diretti, lancia ancora una volta un messaggio alla rivale, per la quale non ha...

Haether Parisi - clamoroso ritorno in tv : roba da "Cicale" allo stomaco - sfida finale a Lorella Cuccarini : Haether Parisi torna in tv. La notizia della sua ospitata al Live non è la d’Urso, annunciata con un video dalla conduttrice su Instagram, spiazza tutti. roba da “Cicale” allo stomaco! La presenza di Haether in tv è un vero asso nella manica per il programma show della d’Urso, che vede come capo pro

Raffaella Carrà pesanti critiche a Lorella Cuccarini poi svela le sue conduttrici preferite : La cantante – ballerina Raffaella Carrà critica pesantemente Lorella Cuccarini e dice la sua opinione su Maria De Filippi e Michelle Hunziker. La Carrà durante un’ intervista rilasciata al “Giornale” ha parlato ancora una volta di televisione, criticando la conduzione della collega a “La Vita in Diretta”. Secondo la Carrà al programma mancherebbe il giusto brio e le notizie sarebbero affrontate dai presentatori con un po’ troppa ...

Raffaella Carrà frecciatina contro Lorella Cuccarini : La mitica Raffaella Carrà critica Lorella Cuccarini e dice la sua opinione su Maria De Filippi e Michelle Hunziker. La Carrà ha rilasciato una lunga intervista al “Giornale” in cui ha parlato ancora una volta di televisione, criticando la conduzione della collega a “La Vita in Diretta”. Secondo la Carrà al programma mancherebbe il giusto brio e le notizie sarebbero affrontate dai presentatori con un po’ troppa rigidità. “Nelle trasmissioni del ...

Raffaella Carrà critica Lorella Cuccarini : 'A La Vita in Diretta solo cronaca nera' : A 'miss tuca tuca' non piacciono i programmi lacrimevoli e lo stile dei conduttori de La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Raffaella Carrà, altrimenti detta 'Nostra signora della tv', chiamata ad esprimersi su volti e programmi televisivi, ha detto la sua in un'intervista rilasciata a Il Giornale. A 76 anni, tornata con la sua solita verve protagonista su Rai Tre per la seconda edizione consecutiva del format 'A raccontare ...

Lorella Cuccarini - ospite choc : “Non rompano i cogl…”. Gelo in diretta : La vita in diretta, Sgarbi: “Non rompano i cogl…”. Lorella Cuccarini non commenta Oggi è stato un giorno davvero molto brutto per Venezia e per il Veneto in generale. Difatti l’acqua alta ha invaso la città lagunare più famosa al Mondo, creando non pochi disagi e danni inestimabili. Di questo argomento oggi Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno parlato abbondantemente nel corso della loro trasmissione con vari ospiti, ...

Bianca Guaccero svela un retroscena su Lorella Cuccarini e Carrà : Lorella Cuccarini e Raffaella Carrà, Bianca Guaccero svela: “Le imitavo” Oggi Bianca Guaccero ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero di Diva e Donna per parlare del suo grande ritorno su Rai Uno alla conduzione del nuovo show del Sabato sera, il cui titolo è Una storia da cantare. Al suo fianco, come tutti sapranno bene, ci sarà il popolare cantautore Enrico Ruggeri. I due riusciranno ad impensierire ...

Raffaella Carrà critica Lorella Cuccarini e dice la sua su De Filippi e Hunziker : Raffaella Carrà critica Lorella Cuccarini e dice la sua su Maria De Filippi e Michelle Hunziker. La signora della tv ha rilasciato una lunga intervista al Giornale in cui ha parlato ancora una volta di televisione, criticando la conduzione della collega a La Vita in Diretta. Secondo la Carrà al programma mancherebbe il giusto brio e le notizie sarebbero affrontate dai presentatori con un po’ troppa rigidità. “Nelle trasmissioni del ...

ROBERTO FARNESI - "TENSIONE" CON Lorella CUCCARINI/ Poi svela : "Mi manca un figlio..." : ROBERTO FARNESI, "tensione" con LORELLA CUCCARINI a La Vita in Diretta. Poi svela: "Cosa mi manca? Un figlio". Ma ci sta lavorando con la fidanzata.

“È la prima volta”. Maria Grazia Cucinotta - lacrime a ‘La Vita in diretta’ : Lorella Cuccarini si commuove : Maria Grazia Cucinotta commuove e emozione a ‘La Vita in diretta’. La popolare attrice ha strappato qualche lacrime anche a Lorella Cuccarini, padrona di casa che l’ha intervistata. Nel corso di una lunga chiacchierata infatti Maria Grazia Cucinotta ha annunciato che risposerà suo marito Giulio Violati, ma stavolta – ha precisato – lontano dal gossip. Si è poi commossa quando in diretta ha ricevuto una lettera del marito. “Forse è la prima ...